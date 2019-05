Kaksi uutta tekniikan alan YAMK-koulutusta Oulun ammattikorkeakouluun, talotekniikka ja hitsausala

Oulun ammattikorkeakoulussa Oamk:ssa on syjsyn 2019 yhteishaussa tarjolla kaksi uutta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta: talotekniikka ja hitsausala.

Talotekniikan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa opiskellaan ympäristöystävällisten kylmäaineiden käyttöä, perehdytään poikkeuksellisen vaativien rakennusten LVI-suunnitteluun sekä rakennusfysiikkaan ja fysikaalisten ilmiöiden mallinnukseen. Tutkinto antaa LVI-suunnittelijalle koulutukselliset valmiudet hakea poikkeuksellisen vaativien kohteiden suunnittelupätevyyttä, Oamk:n tiedotteessa kerrotaan.

– Pohjois-Suomen alueella on menossa useita haastavia rakennushankkeita ja alueelle tarvitaan päteviä LVI-suunnittelijoita. Poikkeuksellisen vaativaa suunnittelupätevyyttä tarvitaan esimerkiksi yli 16-kerroksisissa asuinrakennuksissa ja hoitolaitosten erityisosastojen ilmanvaihdon suunnittelussa, kertoo koulutus- ja tki-johtaja Jouni Kääriäinen.

Talotekniikan koulutus on 60 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, ja siihen voivat hakea kaikki talotekniikan korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, joilla on vähintään kolme vuotta työkokemusta tekniikan alalta.

Hitsausalan ylempi AMK-tutkinto on myöskin 60 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Se on suunniteltu AMK-insinööritutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka työelämäkokemuksen jälkeen haluavat kehittää strategisen osaamisen ja henkilöstöjohtamisen osaamista. Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet hitsausalan johto- ja kehittämistehtäviin sekä yrittäjyyteen. Tavoitteena on myös mahdollistaa kansainvälisen hitsausneuvojan IWS-pätevyyden saavuttaminen, tiedotteessa kerrotaan.

– Hitsaavan tuotannon laatuvaatimukset nousevat koko ajan, ja koulutus antaa erinomaiset valmiudet pysyä muutoksen mukana. Tutkinto-ohjelman ytimenä on käytännönläheinen lähestymistapa hitsausalan kehittämiseksi. Koulutuksen suunnittelua ja kehittämistä toteutetaan yhteistyössä sekä kansallisten että kansainvälisten liike- ja korkeakoulumaailman edustajien kanssa, kertoo tutkintovastaava Vesa Moilanen.

YAMK-koulutukset toteutetaan pääosin verkko-opintoina työn ohessa. Koulutukset alkavat tammikuussa 2020. Syksyn yhteishakuaika on 4.–18.9.2019.