Kaksi raskasta ajoneuvoa suistui tieltä Iissä – nelostie suljetaan aamuyhdeksältä nostotöiden vuoksi

Tienhoitoasioissa kaikki on mennyt huonompaan suuntaan jo vuosia.

Enää ei edes yritetä. Ainoa konsti on syytää suolaa määräämättömästi ja toivoa parasta.

Pahinta on se nestemäinen suola, se on sellaista tahnaa, ettei lähde edes liuotinaineilla pois auton kyljistä.

Missä tiekarhut? Missä vanhat kunnon tienhoitokoneet? Kehitys taantuu kokoajan.

Kuorma-auton alle laitettu terä ei voi mitään polanteille, varsinkin kun sitä ei paineta tarpeeksi lujaa tietä vasten,

nimittäin polttoainettahan siinä silloin kuluu enemmän...

Kaikki suomen yksityistämishankkeet ovat epäonnistuneet, tämä destia-hömpötys sun muut