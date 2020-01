Kaksi raskasta ajoneuvoa suistui Hailuodon lauttarantaan johtavalta tieltä – "Niillä on noin 15 metriä etäisyyttä"

Hailuodontiellä eli tiellä 816 on torstaina sattunut kaksi raskaan ajoneuvon tieltä suistumista. Tie on ollut aamulla ja aamupäivällä erittäin liukas. Se on hiekoitettu onnettomuuksien jälkeen.

– Tiellä on sattunut kaksi erillistä suistumisonnettomuutta melkein samassa paikassa, niillä on noin 15 metriä etäisyyttä, kertoo paloesimies Teemu Kelloniemi.

Paikka on Salonpääntien risteyksen ja lauttarannan välillä.

Keskipäivällä suoritettiin ensimmäisen ajoradalta suistuneen raskaan ajoneuvon nosto, ja tie oli 12.30 aikaan suljettu liikenteeltä tilapäisesti. Nostotyö saatiin tehtyä kello 13 mennessä.

Ensimmäinen kevyempi jakeluauto meni ojaan keula edellä.

Myöhemmin tapahtuneessa turmassa kuorma-auto suistui tieltä ja kaatui kyljelleen ojaan. Sen nostoa valmisteltiin mahdollisesti alkuiltapäivästä, Kelloniemi kertoo.

Nostotyö tulee aiheuttamaan tilapäistä liikennehaittaa tielle. Paikalla on liikenteenohjaus.

Autojen kuljettajat eivät loukkaantuneet ulosajoissa.

Onnettomuuksia selvitteli paikalla myös poliisi.