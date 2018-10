Kaksi muhkeaa lohta nousi yhdellä liponvedolla Oulun Merijalinrannassa – "Nyt tuli tämän perän ennätys"

Aikamoinen tuuri sattui lippoajalle Oulun Merijalinrannassa maanantaipäivänä: kaksi komeaa uroslohta sattui lippoon yhdellä kertaa.

– Veijarit olivat sattuneet samaan lippoon. Kun lippoa nostettiin, kalastuksenvalvoja totesi, että nyt tuli tämän perän ennätys. Lipon korjaukseksihan se meni, kertoo lipon varressa ollut Lare Inkala.

Lohien arvioitiin olleen 15-18-kiloisia. Ne päästettiin takaisin jokeen, sillä lippoamisessa on luvallista ottaa vain vaellussiikoja ja rauhoittamattomia kaloja. Lohen ja taimenen kalastus alkaa Oulujoella vasta marraskuun alussa.

Inkala kauhoi maanantai-iltapäivänä Oulujoesta siikoja 14 metriä pitkällä lipollaan, kun tuntui että lippo pysähtyi kuin seinään. Kyydissä olikin ihan jotain muhkeampaa kuin siikoja. Lipon nostaminen oli aikamoinen urakka.

– Kiitos kuntosalin, se onnistui. Kaveri tuli kyllä lopussa avuksi samoin kuin kalastuksenvalvoja, jotta lippo saatiin yli korkean kaiteen.

Lohien päästäminen takaisin jokeen ei Inkalaa harmita, vaikka huokaus pääsikin.

Iltavuorossa lippoajien keppiviidakko

Lare Inkala kertoo, että hän sai kymmenkunta siikaa lippoonsa maanantaipäivän aikana.

– Virta oli heikko. Illalla siikoja tuli enemmän. Lippoamaan mahtuu päivällä paremmin, iltavuorossa paikalla on aikamoinen keppiviidakko.

Oulujokisuistossa meneillään olevassa siian lippoamisessa pyytäjä saa omakseen koirassiiat ja rauhoittamattomat kalat. Naarassiiat on luovutettava Oulun kaupungin vaellussiikavelvoitteiden hoitoa varten kaupungille mädinlypsyyn.

Kun lippoamisaika päättyy marraskuun lopussa, alkaa lohen ja taimenten pyynti.

– Uistinmiehet odottavat innolla taimenten pyyntiä. Isoa taimenta on jo saatu verkoilla mereltä. Lippoaminenkin on antanut viitteitä siitä, että taimenta on tulossa. Kun lippoaminen loppuu, aletaan pilkkiä siikaa veneen reunalta.

Inkalan mielestä Oulujoen kalastusmahdollisuus on iso rikkaus Oulussa.