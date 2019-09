Kaksi kaupunginvaltuutettua esittää Ouluun äitiysfysioterapian palveluseteliä – "Vähävaraisilla asiakkailla on korkea kynnys käydä äitiysfysioterapiassa"

Oulun kaupunginvaltuutetut Henna Määttä (vihr.) ja Jaana Isohätälä (vihr.) esittävät, että kaupunki kokeilee äitiysfysioterapiaa tarvitseville naisille palveluseteliä. Aloitteen mukaan lääkäri myöntäisi äitiysfysioterapian palvelusetelin raskaana olevalle tai vasta synnyttäneelle naiselle tarvehankintaisesti.

Aloitteen valtuustoon tuoneet valtuutetut perustelevat palvelun tarvetta sillä, että äitiysfysioterapia on tärkeä ennaltaehkäisevä terveyspalvelu, joka lisää äitien kotona ja töissä pärjäämistä ja tukee välillisesti myös perheiden hyvinvointia. Äitiysfysioterapian laiminlyönti voi johtaa muun muassa vaikeampien tuki- ja liikuntaelinten ongelmien kehittymiseen, masennusoireisiin ja tulevaisuuden lapsihaaveiden lykkäämiseen.

– Palveluseteli on tarpeellinen, sillä vähävaraisilla asiakkailla on korkea kynnys käydä äitiysfysioterapiassa ja he saattavat laiminlyödä tarpeellisen hoidon. Lisäksi tieto tarjolla olevista yksityisistä palveluista ei saavuta kaikkia hoidon tarvitsijoita, sillä neuvolat eivät voi suoraan ohjata asiakkaita yksityisiin palveluihin, Määttä ja Isohätälä kirjoittavat aloitteessaan.

Toteutuessaan palveluseteli kattaisi osan äitiysterapian kustannuksista, mahdollisesti riippuen asiakkaan tulotasosta. Fysioterapian palveluseteli on ollut käytössä jo Helsingissä, Kouvolassa ja Seinäjoella.