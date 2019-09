Kaksi ihmistä loukkaantui lievästi henkilöautojen risteyskolarissa Limingan Tupoksessa

Tästä päivittäin kulkevana on helppo ymmärtää miksi risteys on yksi kolarialtteimmista koko seudulla (ja taisi olla koko maassakin jonkun ennen saarekeremonttia tehdyn listauksen mukaan). Ongelmahan on, että Ouluntien (eli etuajo-oikeutetun suunnan) liikenne on vain murto-osa risteävän liikenteen (Tupos-Tyrnäväntie) määrästä varsinkin ruuhka-aikoina. Liikennevalot, kiertoliittymä tai radikaali etuajo-oikeuden muutos (kolmiot/stop-merkit Ouluntielle eikä risteävälle tielle) lienevät ainoita ratkaisuja mitkä tähän tepsisivät. Ajokäyttäytymisen muutosta on aivan turha odotella.