Kaksi henkilöautoa kolaroi Pohjantiellä – ei vakavia loukkaantumisia, moottoritie ruuhkautui

Toimikaa näin.

1. Jos et ole poistumassa ko. liittymistä, niin valitse vasen kaista ja aja suurinta sallittua (keliolosuhteiden niin salliessa)

2. Jos ajat oikealla ja saavutat hitaamman ajoneuvon, niin ohita se vasemmalta heti. Älä aja siihen lähelle typerästi. Ja jos et aio ohittaa niin vähintään 100m turvaväli (kahden katuvalotolpan väli on n. 50m.

3. Kun liityt, niin kiihdytä. Älä odota että muut hiljentävä ja tekevät sinulle tilaa.

4. Paikoissa joissa on kolme kaistaa niin ei ole mitään kiirettä sännätä keskimmäiselle.

5. Tööttää hitaalle onnettomuuden vältämiseksi.

6. Jos ed. mainitut on vaikeaa, niin vaihtoehtoisia kulkumuotoja on.

Ps. Ykköskohdan natisijoille tiedoksi että moottoritiellä ei ole ohituskaistaa.