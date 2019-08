Pelastuslaitoksen mukaan Kajaanintiellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa on loukkaantunut yksi henkilö. Onnettomuuspaikka on Kontinkankaan kohdalla.

Ensitietojen mukaan kyse on ajoneuvon ja ihmisen yhteentörmäyksestä ajoradalla. Pelastuslaitos antaa loukkaantuneelle ensihoitoa ja ohjaa paikan päällä liikennettä.

Onnettomuus sattui hieman ennen kello neljää perjantai-iltapäivänä.