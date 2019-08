Neljä ambulanssia ja yksi paloauto näyttivät olleen paikalla. Onneksi on sairaala vain puolen kilometrin päässä. Ihmettelen miten onnettomuus on voinut sattua, kun suojatie tai muu looginen tien ylityspaikka ei ole lähelläkään ja ajoradan ja kevyen liikenteen väylän välissä on todella leveä nurmikaistale?