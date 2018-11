Kaikki Oulun kauppahallin yrittäjät haluavat jatkaa remontin jälkeen – vuokrataso ja aukioloajat herättävät kysymyksiä

Tänä päivänä kauppa kuin kauppa on auki silloin kun asiakas sitä tarvitsee, eli lähes aina. En näe mitään järkeä siinä, että Kauppahalli olisi jatkossa sunnuntaisin kiinni, kuten tähän asti. Hallihan on turisteja varten. Aukioloaikojen tulisi vastata enemmän tätä päivää kuin menneitä vuosisatoja,

Vuokratason tulee olla se, mikä kaupungissa on yleinen taso. Ei tässä tarvitse mitään hyväntekeväisyyttä pitää yllä. Olisiko se reilua muita kivijalan yrittäjiä kohtaan, että vuokra olisi alle markkinahintojen tai että kaupunki subventoisi rahaa yrittäjien toimintaan kymmeniä tuhansia vuodessa per yrittäjä?

Tervetuloa uusi aika Kauppahalliin ja erioten uudet yrittäjät! On tuntunut vähän siltä, että nykyiset ovat sementoituneet niille sijoilleen, kun ovat hoksanneet, että vuokra on olematon ja kaupunki vielä pumppaa rahaa markkinointiin ja hallin ylläpitoon. Mikäpä siinä on ollut ollessa näillä nykyisillä yrittäjillä.

Reilu peli kaikille, kiitos!