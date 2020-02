Kahden henkilöauton välinen peräänajokolari haittasi aamuliikennettä Pohjantiellä

Hyvä lainvalvoja esitän seuraavaa toimenpidettä pohjantielle: Kiinteä nopeusvalvonta siltatyömaan kohdalle. On suorastaan ihme ettei kolareita ole tämän enenmpää. Joka kerta kun ajaa pohjoisesta päin kolmion takaa tullaan ylinopeutta kaahaten pääväylään kiilaten vaikka he ovat etuajo-oikeutettuja. Ja tuiran merikosken liikenteessä viikottainen kohtaaminen katumaasturi painaa ylinopeutta vasenta kaistaa oikeanpuoleisen kaistan ohi ja pikkuisen ennen pökkitörmää puikkelehditaan kaistojen välistä väkisellä torinrantaan aieuttaen vaaratilanteita koko matkalta. Silloillahan on valvontakamerat ottakaapa ajaja joskus kiinni törttöilemästä.