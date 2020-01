Kadun nimen vaihtuessa vanha nimi voi kummitella pelastuslaitoksen tiedoissa useiden kuukausien ajan – "Koitamme pitää muistin päällä, minne on tullut uusia osoitteita"

Pelastuslaitoksen osoitetiedot ovat peräisin Väyläviraston ylläpitämästä Digiroad-tietokannasta.

Eteläinen osa Oulun Rantakatua muuttui syksyllä Kuusiluodonkaduksi yhdyskuntajaoston elokuussa tekemän päätökseltä pohjalta. Kadunnimien muuttuminen voi tapahtua nopeasti, mutta kestää aikansa ennen kuin uusi nimi tulee ihmisille tutuksi.

Vanhojen kadunnimien pysyminen ihmisten mielessä voi aiheuttaa haasteita pelastuslaitoksen työssä. Pelastuslaitoksen osoitetiedot ovat peräisin Väyläviraston ylläpitämästä Digiroad-tietokannasta.

Muutamat kadunnimet, kuten Kuusiluodonkaduksi ristitty Rantakadun eteläosa, on muuttaneet Oulussa viime vuosina. Kuinka usein pelastuslaitoksen osoitetiedot päivittyvät, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas?

– Päivityksien pitäisi toteutua neljännesvuosittain, mutta tähän ei ole viime aikoina päästy. Osoitetieto ei välttämättä päivity reaaliaikaisesti tai nopeasti. Koitamme pitää muistin päällä, minne on tullut uusia osoitteita.

– Lähes aina on käytössä hätäpuhelun tekijän numero ja entistä enemmän 112Suomi-sovelluksen kautta paikkatieto. Jos ei tiedetä täysin paikkaa, niin nämä kaksi tietoa auttavat yleensä paikantamaan kohteeseen. Hätäkeskus voi tehdä myös hätäpaikannuksen tarvittaessa tukiasematietoihin perustuen.

Miten pelastuslaitos toimii, jos samalla talolla on useita käyntiosoitteita, kuten kulmatalojen tapauksissa?

– Ensisijaisesti mennään osoitteeseen, joka on ilmoitettu. Kulma-asia tulee ongelmaksi silloin, kun sijaintina on Limingantullin Prisman tai kauppakeskus Valkean kokoinen suuri kohde, jonka ympärillä on paljon tiestöä. Silloin soitetaan ilmoittajalle, että millä suunnalla kohdetta potilas on.

– Kohde saattaa käyttää myös eri osoitetta kuin mitä automaattisessa paloilmoitinlaitteistossa käytetään. Valkean osoite voi olla Uusikatu jotakin, mutta ilmoitinlaitteiston osoite voi olla Kauppurienkatu.

Voiko uuden osoitteen päivittyminen aiheuttaa ongelmia pelastukselle, ensihoitoesimies Juha Lehmikangas?

– Se voi sekoittaa yhtä lailla soittajaa, hätäkeskusta ja viranomaisia. Menee aina aikansa ennen kuin tieto päivittyy karttapohjiin, ja siinä kuinka hyvin asiakkaat ja ihmiset tietävät.

– Kuusiluodonkatua käsiteltäessä tehtävässä voidaan lisätietona mainita että kyseessä on entinen Rantakatu, jos soittaja on muistanut mainita siitä. Meidän järjestelmässä Kuusiluodonkatu on yhä ilmoitettu Rantakatuna.

Onko Oulussa muita katuja, jotka aiheuttavat ongelmia pelastukselle?

– On paljonkin. Esimerkiksi Meri-Toppilassa on Sihtikuja, Sihtikatu, Kuorimokatu ja Sellukatu, jotka muodostavat korttelin, jossa talojen numerot ovat numerolla 2, niin niiden talojen erottaminen toisistaan on vaikeaa.

Miten hälytyksen tekijä voi helpottaa perille löytämistä?

– Varmistumalla osoitteesta ja kertomalla tuntomerkkejä, kuten millä puolella tietä kohde on. Tärkein asia on kuitenkin, että osoite ja numerot ovat kunnolla näkyvissä jo tienhaarassa ja näkyvät myös pimeällä. Taloyhtiöissä on tärkeää, että numerointi on näkyvissä, että asunto olisi helppo löytää.