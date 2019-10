Kaatumisesta virisi keskustelu punaisen Baanan liukkaudesta – Kysyimme aiheeesta liikenneinsinööriltä: ”Uusi asfaltti tuppaa aina olemaan liukkaampaa”

Maanantaina Twitterissä virisi keskustelu siitä, onko Oulun punainen pyöräbaana erityisen liukas. Tapauksen otti esille tienkäyttäjä, joka oli kaatunut ikävästi Baanalla.

Keskustelussa epäiltiin, että Baanan maalivalinta tekisi pinnasta erityisen liukkaan. Oulun kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala kuitenkin kertoo, että Baanaa ei ole maalattu, vaan punainen väri johtuu asfaltin seassa olevasta kiviaineksesta ja rautaoksidista. Vaaralan alustavan arvion mukaan Baanan ei pitäisi olla tavanomaista asfalttia liukkaampi.

– Uusi asfaltti tuppaa aina olemaan vanhaa liukkaampaa. Liukkaus katoaa ajan myötä kohtuullisen nopeasti, Vaarala kertoo.

Maanantaina Baanan pinta oli ilmeisesti erityisen liukas. Tämä todennäköisimmin johtui säästä.

Aihe herätti kuitenkin sen verran keskustelua ja mielenkiintoa, että tienpinnan kitkaominaisuudet pyritään nyt selvittämään tarkemmin.

– Selvittelemme, saammeko jostain sellaisen laitteiston, jolla tällainen mittaus voidaan tehdä, Vaarala sanoo.

Baana valmistui lopullisesti lokakuussa. KUVA: Iida-Karoliina Tornberg

Tienkäyttäjät ovat havainneet, että pyöräväylän punainen pinta on erisävyinen risteysalueilla. Ero ei ole peräisin maalista, vaan johtuu kivisirotepinnoitteesta. Tällaista pinnoitetta on laitettu risteysalueille, ja pinnoitteen ansiosta pito risteyksissä on muuta väylää parempi.

Baanaa suunniteltaessa turvallisuutta on pyritty edistämään myös siten, että käännöksistä on tehty mahdollisimman loivia. Samaa periaatetta noudatetaan myös tulevilla osuuksilla.

Näin syksyn tultua turvallisuuden kannalta ensisijaista on se, että pyöräilijät noudattavat erityistä varovaisutta – tie kun voi olla liukas, olipa se sitten minkä värinen hyvänsä.

Torinrannasta Tuiran ja Alppilan kautta Linnanmaalle tehty pyöräilybaana valmistui kokonaisuudessaan lokakuun alkupuolella.

Oulun kaupungin ensi vuoden investointisuunnitelmassa on Raksilasta Mäntylän suuntaan menevän pääpyöräilyreitin rakentaminen.