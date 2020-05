Kaakkurin koulun henkilökunta kuvasi oppilailleen voimavideon – "Lapset ovat odottaneet innoissaan, että milloin oma opettaja ilmestyy ruutuun"

Kaakkurin koulun oppilaat saivat mieluisen yllätyksen keskiviikkona, kun koulun opettajat ja koulunkäynninohjaajat kuvasivat oppilailleen voimavideon.

Idea videosta syntyi muiden koulujen tekemien vastaavien tempausten pohjalta. Oululaisista kouluista esimerkiksi Oulunsalon Pitkäkankaan koulu julkaisi huhtikuun lopulla tsemppivideon, jossa oli mukana useita julkisuudesta tuttuja henkilöitä.

– Aktiivinen opettaja ehdotti, että tehtäisiinkö tämmöinen video. Hän esitti idean Wilmassa, ja siihen tuli heti runsaasti iloisia kommentteja. Osallistujat kuvasivat omat pätkänsä ja lähettivät ne idean keksijälle, Kaakkurin koulun rehtori Outi Ervasti kertoo.

Ervasti korostaa, että monella henkilökunnan jäsenellä on jo ikävä oppilaitaan. Video oli oiva tapa piristää ja tervehtiä heitä.

– Uskon, että video piristää perheitä ja oppilaita. Se tuo myös meille hyvää mieltä ja yhdistää meitä työyhteisönä, Ervasti sanoo.

Videotervehdyksen tekijät ovat saaneet myönteistä palautetta oppilaiden vanhemmilta.

– Lapset ovat odottaneet innoissaan, että milloin oma opettaja ilmestyy ruutuun. He ovat saattaneet katsoa videon useampaan kertaan.

Henkilökunnan ja oppilaiden välinen ikävä helpottaa torstaina, kun koulut palaavat lähiopetuksen pariin.

Tilanne on kuitenkin ristiriitainen.

– Oppilaita ja työyhteisöä on mukava nähdä, mutta turvallisuuden vuoksi täytyy pitää etäisyyttä. Tietysti tilanne herättää joissain myös huolta. Yritämme parhaamme, että kaikki säilyvät terveinä ja pystymme järjestämään opetuksen turvallisesti.

Opettajainhuoneen kokoontumiset isolla porukalla saavat toistaiseksi jäädä tulevaisuudessa häämöttävälle syyslukukaudelle.

– On harmi, että henkilöstö ei pysty kokoontumaan yhteen. Nyt ei voi muuta kuin lähetellä lentosuukkoja, kun emme voi halata.

Koululla on valmistauduttu huolellisesti lähiopetuksen alkamiseen. Tehtävä ei kuitenkaan ole helppo, sillä Kaakkurin koulussa on noin 800 oppilasta.

Henkilökunta on miettinyt tarkkaan, miten hallituksen antamia ohjeita noudatetaan käytännössä.

– Esimerkiksi ruokailun järjestäminen on iso asia. Meillä on ruokasalin lisäksi käytössä liikunta- ja palloilusali, joissa on ruokapöydät ja harvakseltaan tuoleja. Ruokailu on pitänyt porrastaa ja linjastojen sijainti miettiä tarkkaan.

Päivitetty klo 13.10: Lisätty koulunkäynninohjaajien osuus videolla.