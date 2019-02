Kaakkurin, Hietasaaren ja Meri-Toppilan talviulkoilureitistöt avattu

Oulun kaupunki on avannut talviulkoilureitit Kaakkurin liikuntamaahan, Hietasaareen ja Meri-Toppilaan.

Reittejä pidetään auki talvikauden aikana lanaamalla viikoittain. Reitin leveys on noin 80 cm. Opaskyltit ohjaavat reitistöllä kulkua.

Kaakkurin talvipyöräilyreitti on tarkoitettu maastopyöräilyyn. Reitin pituus on kahdeksan kilometriä.

Hietasaaren ja Toppilansaaren talviulkoilureitit on suunnattu kävelijöille ja pyöräilijöille. Hietasaaren reitin pituus on viisi kilometriä, ja se kulkee osana kevyenliikenteen väylää. Meri-Toppilan puistoalueen reitin pituus on kaksi ja puoli kilometriä.