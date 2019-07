Juurusojan ja Kaupunginojan tilaa ja vedenlaatua aletaan selvittämään – tavoitteena tunnistaa merkittävimmät kuormituslähteet

Juurusojan ja Kaupunginojan vedenlaatua aletaan selvittämään OUMO-hankkeessa, tiedottaa Oulun kaupunki.

Ojista otettavista vesinäytteistä pyritään selvittämään vesistöön kohdistuvan kuormituksen suuruus eri vuodenaikoina ja säätilanteissa. Selvityksen avulla pyritään tunnistamaan merkittävimmät kuormituslähteet sekä vesistöjen ongelmakohdat, joissa vedenlaatuun voidaan parhaiten vaikuttaa, tiedotteessa kerrotaan.

Juurusojan ja Kaupunginojan vedenlaadun heikkous korostuu erityisesti silloin, kun vettä on vähän. Vesistön punaisenruskea väri on peräisin rauta- ja mangaanipitoisesta maaperästä sekä turvemaiden humuksesta. Vähäsateisina aikoina ojien virtaama on hyvin alhainen, ja tämä korostaa ongelmaa. Toisaalta Kaupunginojaan johdetaan myös runsaasti kaupungin hulevesiä, mikä näkyy sateella virtaamapiikkeinä.

OUMO -hankkeeseen osallistuvat Oulun kaupungin lisäksi Oulun Energia Oy sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Asiantuntijakonsulttina toimii Envineer Oy. Oulun kaupunki laatii yhtä aikaa myös Kaupunginojan virkistyskäyttöä tukevaa maisemasuunnitelmaa.