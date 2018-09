Junes Lokalle luettiin syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – Lokka kiistää, vaati saada kuvata oikeuskäsittely

Apulaisvaltakunnansyyttäjä vaatii Oulun kaupunginvaltuuston jäsenelle Junes Lokalle (asyl.) vähintään 40–50 päiväsakon rangaistusta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyte luettiin tiistaina aamulla.

Syytteen mukaan Lokka on levittänyt yleisön keskuuteen viestiä, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella.

Kyseessä on Lokan blogisivustolleen vuonna 2013 asettama toisen henkilön kirjoittama kirjoitus, joka on ollut nähtävissä vielä helmikuussa 2017. Syytteessä todetaan, että Lokka on myös myöhemmin luonut toisen henkilön Facebook-sivustolle linkkejä, jotka johtavat kyseiseen kirjoitukseen.

Syyttäjän mukaan kirjoituksessa annetaan ymmärtää, että Afrikasta ja Lähi-Idästä kotoisin olevat islaminuskoiset ihmisryhmät ovat länsimaisia ihmisryhmiä alhaisemmalla tasolla.

Haastehakemuksessa todetaan, että kirjoituksessa on yleistävästi esitetty, että islam muun muassa sallii lasten raiskaamiset. Lisäksi islaminuskoisia ihmisiä on kuvattu alentavasti. Kirjoituksessa viitataan myös tällaisten ihmisten tappamiseen.

Kirjoituksen kirjoittaja on tuomittu kirjoituksesta vuonna 2013 kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Vaati lupaa kuvata

Junes Lokka kiistää syytteen.

– Kiistän tietysti, se on selvä juttu, itseään puolustava Lokka sanoi oikeudelle.

Hän vaati oikeuskäsittelyn aluksi lupaa saada kuvata koko oikeudenkäynti. Hän vetosi muun muassa siihen, että hänen mukaansa hänen syytteessään on kyse samanlaisesta tapauksesta kuin oululaisen kaupunginvaltuutetun Sebastian Tynkkysen (ps.) tammikuussa 2017 pidetyssä oikeudenkäynnissä. Tynkkynen sai tuolloin kuvaus- ja tallennusluvan koko oikeudenkäynnin ajaksi.

– Tämä on syrjintää. Mulla on täysi oikeus saada samanlainen kohtelu. Hän on kaupunginvaltuutettu ja minä olen myös, Lokka perusteli.

Syyttäjä vastusti kuvasvaatimusta.

– Tässä jutussa on kyse solvaavista kirjoituksista. Mikäli kuvaus sallitaan ja nauhoitus julkaistaan tai se menee (nettiin) suorana lähetyksenä, silloin solvaaminen jatkuu eri muodossa, kihlakunnansyyttäjä Vuokko Hautala perusteli.

Oikeus päätti harkinnan jälkeen, ettei kuvaamista sallita ja poistatti Lokan jalustalla olleen kameran salista.