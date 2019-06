Juhannusliikenteessä kannattaa pitää pää kylmänä ja muistaa turvaväli – Oulun seudulla torstaista odotetaan vilkkainta liikennepäivää

Juhannuksen pitkä viikonloppu kerää tiet täyteen autoilijoita ja ruuhkat voivat aiheuttaa monille päänvaivaa.

– Juhannusliikenteen sujuvuus vaihtelee sään ja ajokelin mukaan, mutta ruuhkat pääväylillä ovat varma asia etenkin torstaina iltapäivällä. Jos haluat välttää pahimpia ruuhkia, siirrä lähtö torstailta varhaiseen perjantaiaamuun, vinkkaa LähiTapiola Pohjoisen korvausjohtaja Heikki Pesonen yhtiön tiedotteessa.

– Jonossa ajaessa on tärkeää pitää hyvä välimatka edessä ajavaan ja välttää ohituksia. Ruuhkassa istuvan on yksinkertaisesti hyväksyttävä matkan pidempi kesto, sillä siinä vaiheessa ei voi enää jouduttaa matkantekoaan, Pesonen sanoo.

Hänen mukaansa viime vuosien nopeimmin kasvava riskitekijä liikenteessä on kännykän käyttö. Myös liikenteessä näkyy se, että kännyköitä käytetään yhä enemmän viestittelyyn, sosiaalisen median ja verkon selaamiseen perinteisen puhumisen sijaan.

– Tarkkaavaisuus on tarpeen erityisesti pitkissä ruuhkajonoissa, jotta jonon pysähtyminen tai muut yllättävät tilanteet eivät tule yllätyksenä. Viestittely ja muu kännykän käyttö on jätettävä kanssamatkustajille. Kuljettajan tehtävänä on keskittyä ajamiseen ja varmistaa turvallinen pääsy perille, Pesonen sanoo tiedotteessa.

Oulu on juhannusliikenteen solmukohta

Oulun alueella erityisesti Nelostie on tärkeä väylä etelästä pohjoiseen suuntautuvalle liikenteelle.

– Liikennöinti on hyvin vilkasta Oulun alueella juhannuksen aikaan. Etelästä tuleva liikenne suuntautuu Nelostielle, mutta Oulun kohdalla liikenne voi myös hajaantua Kalajoen suuntaan tielle 8, Kainuun suuntaan tielle 22 ja Kuusamoon tielle 20, Oulun Tieliikennekeskuksen päivystäjä Riitta Orre sanoo.

– Oulu on vähän tämmöinen solmukohta.

Orre arvioi, että vilkkain päivä liikenteen osalta tulee olemaan torstai, kun moni pyrkii olemaan juhannusaattona jo perillä määränpäässä. Paluuliikenne voi mahdollisesti hajautua tasaisemmin lauantaille ja sunnuntaille.

– Uskon että paluuliikenne jakautuu tasaisemmin, mutta samoja reittejä pitkälti palataan.

Myös Orre korostaa turvavälin ja tarkkaavaisuuden merkitystä juhannusliikenteessä.

– Ruuhkassa kuvitellaan, että mitä likempänä ollaan sitä nopeampaa päästään, joka herkästi aiheuttaa ketjukolarin.

– Myös nopeusmerkkien huomiointi on tärkeää. Urakoitsijat pyrkivät hoitamaan Oulun alueella tietyöt niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa tiellä liikkujille. Nelostielle kuitenkin jää alennettuja nopeuskohteita.

Vinkit sujuvaan juhannusreissuun:

– Seuraa liikennetiedotteita ja suunnittele mahdollinen vaihtoehtoinen reitti etukäteen.

– Tarkista auton tekninen kunto ennen matkaa, jos edellisestä huollosta on kulunut aikaa. Perustarkistuksiin kuuluvat muun muassa moottoriöljy, jäähdytysneste, sähkölaitteiden toimivuus sekä rengaspaineet.

– Ota matkalle mukaan tarpeeksi evästä ja juotavaa, jotta vältät turhat pysähdykset.

– Jos kyydissä on lapsia, ota pientä tekemistä sisältävät puuhapaketit ja tablettitietokoneet mukaan.

– Ota etukäteen selvää tietöistä tai yleisötapahtumista reittisi varrella. Esimerkiksi Liikenneviraston palvelu tarjoaa tietoa tietöistä.