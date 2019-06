Juhannuksen menoliikenteen ruuhkahuippua odotetaan Oulun seudulle kello 16 jälkeen – Kuusamontiellä toinen kaista suljettu liikenteeltä, liikenne jonoutuu

Onnettomuus häiritsee liikennettä Kuusamontiellä. KUVA: Lukija

Juhannusliikenne on sujunut Oulun seudulla toistaiseksi melko rauhallisesti. Liikennemäärät ovat selvästi normaalia suurempia.

– Kyllähän se liikenne tuossa tiellä näkyy, autoja on toki enemmän liikkeellä, Riitta Orre Oulun Tieliikennekeskuksesta kertoo.

Hänen mukaansa Kuusamon suuntaan on ollut havaittavissa pientä jonoutumista, mutta muuten liikenne on sujunut sutjakkaasti.

– Sujuvasti menee liikenne. Mitään suurempia häiriöitä ei ollut, mutta jos niitä tulee, se varmasti vaikuttaa.

Oulun tieliikennekeskus tiedotti kello 15.13, että Kuusamontien toinen kaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Tarkempi onnettomuuspaikka on Ruskon ja Hönttämäen liittymän välillä. Puoli neljän jälkeen tieliikennekeskus tiedotti, että liikenne on jonoutunut.

Noin neljän aikaan tieliikennekeskus tiedotti, että Ruskon suuntainen ramppi on suljettu liikenteeltä.

Liikenteen odotetaan kiihtyvän iltaa kohti.

– Kyllä se varmasti näkyy tässä meidän alueella, kiivainta aikaa vaikea sanoa. Varmaankin tässä kun ihmiset lähtevät töissä neljän jälkeen, Orre toteaa.

– Jos haluaa välttää ruuhkat niin vaihtoehto on lähteä varhain aamulla huomenna liikkumaan.

Juttua päivitetään.