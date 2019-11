Hiilennielu-nimistä yhteismetsää ei hakata enempää kuin se tuottaa hiilinielua, Hulkko lupaa.

Kasvuyrittäjä Juha Hulkko on lähtenyt rakentamaan innovatiivista yhteismetsämallia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tavoitteena on, että yhteismetsä saa kasvaa enemmän kuin mitä sieltä viedään puuta. Kumppanina hankkeessa on Timo Kujala, yksi Suomen suurimmista yksityisistä metsänomistajista.