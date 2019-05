Jousiammuntaa, kalastusta, melontaa ja puistojumppaa – Unelmien liikuntapäivän aikana pääsee kokeilemaan eri lajeja Oulussa

Unelmien liikuntapäivä järjestetään Oulussa perjantaina 10. toukokuuta. Tapahtumia on Hietasaaressa, Kiimingissä ja Haukiputaalla. Koko perheelle suunnattu liikuntapäivä on maksuton.

Hietasaaressa ohjelmaa on järjestämässä parikymmentä eri tahoa kello 16–19. Ohjelmaa on kaikenikäisille. Alueella pääsee kokeilemaan esimerkiksi jousiammuntaa, läskipyöräilyä, kalastusta, rantalentopalloa ja -jalkapalloa, melontaa, puistojumppaa, kettingin heittoa sekä koeajamaan uusia kaupunkipyöriä Sykkeleitä.

Purjehdukseen voi tutustua kauko-ohjattavilla veneillä ja perheen pienimmät pääsevät optimistijollan kyytiin. Hietasaareen parkkeeraa myös Eikka-bussi, jossa voit käydä kehonkoostumusmittauksessa.

Alueella on osallistua myös lintujen ja kasvien tunnistukseen, erä- ja ensiaputaitojen hiomiseen, sauvakävelylenkkiin ja kepparit-esterataan. Erityisryhmille on tarjolla soveltavia pelejä ja leikkejä.



Rantareitin nuotiopaikalla voi paistaa makkaraa, ja kahvia ja mehua voi ostaa pientä korvausta vastaan.



Potnapekka kuljettaa osallistujia ilmaiseksi Rotuaarilta Hietasaareen kello 16 ja 17.30.



Kiimingissä Unelmien liikuntapäivää vietetään ploggingin eli roskajuoksun merkeissä kello 17–19. Tavoitteena on kerätä lenkkeilyn lomassa mahdollisimman paljon roskia reitin varrelta. Lähtö ja maali sijaitsevat Liikuntakeskus Kimmokkeen (Viitantie 23) pihalla. Reitti ja lähtöaika ovat vapaavalintaiset.

Kiimingissä voit tutustua myös uuteen Riento-erikoispyörään Senioritalon etupihalla klo 12–14. Rientopyörä on kahdenajettava sähköavusteinen polkupyörä, jonka ajonhallinta on keskitetty avustajalle. Asiakkaan tehtäväksi jää ohjata sekä polkea mukana.



Haukiputaalla järjestetään puoletaan kuntorasteja, Bocciaa ja maastopyöräilyä.



Kuntorastit starttaavat Haukiputaan yhtenäiskoululta kello 16–18. Jatuliin pääsee pelaamaan Bocciaa kello 14–16. Lisäksi luvassa on ohjattu maastopyöräretki lähimaastoon. Matkaan lähdetään Jatulin pääoven edestä kello 16 ja 17.

Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät Oulun kaupungin verkkosivuilta.