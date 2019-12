Joulun sää on Oulun seudulla lauha ja sateinen – lumi- ja räntäsateet voivat huonontaa ajokeliä useana päivänä

Joulua vietetään Oulun seudulla lauhassa ja sateisessa säässä. Aurinko ei juuri pilkahtele, ja taivaalta voi tulla vettä, lunta tai räntää.

Päivystävä meteorologi Kaisa Solin Ilmatieteen laitokselta kertoo, että sadealue lähestyy Oulun seutua sunnuntai-illan aikana. Sateet tulevat lumena tai räntänä.

– Lumi- ja räntäsateiden vuoksi on annettu varoitus huonosta ajokelistä sunnuntain ja maanantain väliseksi yöksi. Kelivaroitus on voimassa Koillismaalla myös maanantaina päivällä, Solin kertoo.

Maanantain puolella sää pysyy pilvisenä ja lämpötila on nollan tuntumassa tai vähän sen yläpuolella. Päivän aikana voi sataa märkää lunta tai räntää.

Tiistaina eli jouluaattona sää on edelleen pilvinen, mutta sateiden mahdollisuus on vähäisempi. Myös jouluaattona sää on nollan tuntumassa.

– Joulupäivänä on tulossa seuraava matalapainealue. Tuolloin sateet tulevat lumena, mutta sademääristä en pysty vielä sanomaan, Solin toteaa.

Tapaninpäivänä virtaus saattaa Solinin mukaan kääntyä pohjoiseksi, eli sää voi hieman viiletä. Tämän hetkisen ennusteen mukaan lämpötila on torstaina muutaman asteen verran pakkasen puolella.

Ilmatieteen laitos on antanut lumi- ja räntäsateiden vuoksi varoituksen huonosta ajokelistä Pohjois-Pohjanmaan alueelle jouluaatoksi ja joulupäiväksi.

Katso paikkakuntakohtainen sääennuste Kalevan Sää-sivulta.