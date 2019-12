Joulun menoliikenne vetää Oulun seudulla hyvin – ruuhkia ei ole ollut, ajokelikin parani

Liikenne on lauantaina ollut rauhallista Oulun seudulla. Ajokelikin on ollut kohtalaisen hyvä ja onnettomuuksiakaan ei ole juuri tapahtunut. Oulun Tieliikennekeskuksen päivystäjä Pasi Mällinen kertoo, että pieniä ulosajoja on tapahtunut, mutta mitään vakavampia onnettomuuksia ei ole tullut tietoon.

– Ruuhkia ei ole ollut, enemmän normaalia viikonloppuliikennettä. Kun perjantaina pohjoiseen meni 2 000 autoa tunnissa, niin nyt iltapäivällä se on ollut alle 2 000 autoa tunnissa. Ruuhka-aikana liikennettä on noin 3 500 ajoneuvoa tunnissa.

Iltapäivällä Tupoksen ABC:lle tauolle pysähtynyt Heikki Yijälä oli matkannut Jämsästä vajaat 400 kilometriä noin viidessä tunnissa. Perhe oli matkalla viettämään joulua Leville.

– Aika paljon on ollut liikennettä, mutta ruuhkia ei ole ollut. Jonoa oli jonkin verran, mutta jono meni koko ajan rajoitusten mukaan, Yijälä luonnehti.

Heikki Yijälä Jämsästä lisäsi tuulilasinpesunestettä Tupoksessa. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Vantaalta aamukuudelta lähteneet Olli, Emil ja Minea Koivunen olivat matkalla Kuusamoon.

– Matka on sujunut oikein hyvin. Meillä on koiranpentu mukana, joten olemme pitäneet paljon taukoja, Olli Koivunen kertoo.

He ovat pari kertaa aiemminkin ajaneet Jyväskylän kautta ja matka on aina sujunut hyvin. Koivusen mielestä kysymys on ajoituksesta.

Joulun menoliikenne jakautuu tänä vuonna neljälle päivälle. Mällisen mukaan sunnuntaina ajokeliksi tulee ennusteiden mukaan olemaan pääosin hyvä, normaali talvikeli.

Minea, Emil ja Olli Koivunen Vantaalta ovat menossa jouluksi Kuusamoon. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Liikennemäärissä sunnuntai tulee olemaan rauhallisempi, koska osa ihmisistä on vielä töissä maanantaina. Mällisen mukaan osa ihmisistä Oulusta ja Oulun seudulta lähtevät mökeilleen ja laskettelukeskuksiin vasta työpäivän jälkeen maanantaina.

– Liikenne vilkastuu maanantaina aamupäivästä lähtien, sillä osa etelästä tulevista yöpyy välillä. Aamupäivällä Oulun seudulla on yhtä aikaa niin työpaikka- kuin läpiajoliikennettäkin, Mällinen sanoo.

Paluuliikenteessä ennustetaan tässä vaiheessa vilkkaampaa, koska se jakautuu kahdelle, kolmelle päivälle.