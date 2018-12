Joulumuistio: Kauppojen aukiolot vaihtelevat, Alkot ensimmäistä kertaa auki jouluaattona – Oulun joukkoliikenne pysähtyy aattona kello 13

Joulu vaikuttaa kauppojen aukioloaikoihin ja paikallisliikenteeseen ja kaukoliikenteeseen. Kaleva keräsi yhteen joulun tärkeimmät aukioloajat ja joukkoliikenteen muutokset.

Tänä jouluna joulupöydän juomat pääsee hankkimaan vielä jouluaattona, sillä Alko on ensimmäistä kertaa auki aattoaamuna. Alkot ovat normaalisti auki lauantaina 22. joulukuuta kello 9–18. Jouluaattona myymälät ovat auki kello 9–12 ja joulupäivänä ja tapaninpäivänä Alkot ovat suljettuina.

Oulun K-Citymarketit Raksilassa, Ruskossa ja Kaakkurissa ovat avoinna koko joulun ajan. Jouluaattona Citymarketit ovat auki kello 8–16, joulupäivänä kello 12–18 ja tapaninpäivänä kello 10–21.

Oulussa Linnanmaan ja Limingantullin Prismat ovat joulun alla auki 24 tuntia vuorokaudessa. Jouluaattona kaupat menevät kiinni kello 16 ja aukeavat taas tapaninpäivänä kello 10. Raksilan Prisma on jouluaattona avoinna kello 8–15, joulupäivänä suljettuna ja tapaninpäivänä auki kello 10–21.

Lidlit ovat avoinna jouluaattona pääsääntöisesti kello 9–16. Joulupäivänä suurin osa myymälöistä on kiinni lukuunottamatta Haapalehdon Lidliä, joka on avoinna kello 11–17. Tapaninpäivänä kaupat ovat auki kello 11–21.

Yliopiston apteekki Oulun keskustassa on avoinna joulun aikaan päivittäin kello 8–23.

Oulun pääposti on auki sunnuntaina aatonaattona kello 12–16. Jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä posti on suljettu.

Kauppakeskus Valkea on auki aatonaattona kello 11–20 ja jouluaattona kello 9–13. Joulupäivänä kauppakeskus on suljettu. Tapaninpäivänä ostoksille pääsee kello 11–18 välisenä aikana.

Ideapark on avoinna joka päivä joulun aikaan. Aattona kauppakeskus on auki kello 8–14, joulupäivänä kello 12–16 ja tapaninpäivänä kello 12–18. Liikkeiden aukioloajat voivat vaihdella kauppakeskuksen aukioloaikana, tarkemmat aukioloajat löytyvät Ideaparkin verkkosivuilta.

Kempeleessä kauppakeskus Zeppelinissä osa liikkeistä on auki jouluaattona kello 9–13. Aukiolo on liikkeille vapaaehtoinen ja tarkemmat aukioloajat löytyvät kauppakeskuksen liikekohtaisilta sivuilta. Joulupäivänä Zeppelin on suljettu ja avaa ovensa tapaninpäivänä, jolloin kauppakeskus on auki kello 12–18.

Oulun joukkoliikenteessä joulun vaikutukset näkyvät jouluaattona siten, että aattona ajetaan normaalisti lauantaivuorojen mukaan kello 13 saakka. Sen jälkeen vuoroja ei ajeta ja joulupäivänä joukkoliikenne ei kulje Oulussa lainkaan. Tapaninpäivänä ajetaan normaalit sunnuntaivuorot.

Kaukoliikenteen bussivuoroissa on runsaasti poikkeuksia joulunpyhien aikaan. Osa vuoroista jää pyhinä kokonaan ajamatta, etenkin jouluaattona ja joulupäivänä. Tarkemmat tiedot muutoksista löytyvät esimerkiksi Matkahuollon aikatauluhausta.

Kaukoliikenteen junat lopettavat liikennöinnin iltapäivällä ja kaukoliikenne käynnistyy jälleen joulupäivän aamuna, jolloin ajetaan harvennettua liikennettä koko maassa.

Tapaninpäivänä junat kulkevat pääosin sunnuntaiaikataulujen mukaan. Liikenteessä on myös muutama lisävuoro.