Ymmärrän ennakkoon maksaneita jos kerta maksusta saa vaan puolet takaisin. Varsinkin kun hiihto olis voitu hiihtää rokualla ilman vastakkain hiihtoa

Maksava asiakas on kuka maksaa tuotteesta! Ei siitä että huudetaan menemään itse talkoisiin. Maksut on sen verran kovia,että siihen kuuluu saaja vastinetta.

Oli muuten mukava käydä hiihtää "varjotervahiihto"! Kaikki oli hyvällä mielellä aurinko paistoi,ladut kunnossa eikä maksanut mitään.

Älkää muut hiihtäjät pahoittako mieltä negatiivisista kommenteista! On hyvä että urheilu aiheuttaa keskustelua ja myös tunnetta😉😎