"Jos on huono marjavuosi, niin se on Arinan syy" – Kari Juntunen on päivätyönsä ohella Osuuskauppa Arinan hallituksen varapuheenjohtaja, joka kummastelee Arinan saaman kritiikin määrää

Juurikin näin. Valkean vuoksi Oulun kivijalan tilanne on juuri se mikä se tänään on. Kokonaisia kadunpätkiä on tyhjää liiketilaa, kun ensin Valkea vei ensimmäiset tulijat ja loput jätettiin kärvistelemään hiljentymällä katuosuudelle. Kirkkokatu on kuin autiomaa nykyään.

Siinä johtaja sitten kummastelee saamaansa kritiikkiä. Toivottavasti luet ajatuksen kanssa nämä kommentit.