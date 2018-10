Möljän kesä­teatterin ja Rion toimitusjohtaja Jorma Yypänaho tähyilee kaupungin suuntaan.

Meri Oulu kesäteatterin ja Teatteri Rion toimitusjohtaja Jorma Yypänaho on kääntänyt katseensa Hietasaaresta Lammassaaren sekä Hupisaarten suuntaan. Vielä muutama vuosi sitten Yypänahon suunnitelmissa oli rakentaa ympäri vuoden toimiva teatteri Hietasaareen.

Aikalisän paikka tuli, kun Pohjois-Suomen hallinto-oikeus käsitteli Hietasaaren ja Nallikarin asemakaavamuutoksista tehtyjä valituksia. Syyskuussa hallinto-oikeus hylkäsi valitukset. Oulun kaupunginvaltuuston hyväksymä kaava mahdollistaisi myös Yypänahon teatterisuunnitelman.

Hietasaaren päivitetyssä asemakaavassa Yypänahon tonttivaraus on Holstinsalmentien ja Vellamontien kulmauksessa. Jos Yypänaho ei rakenna tietyn ajan puitteissa, sopimus raukeaa.

– Hietasaareen kaavailtu huvipuisto on äänekäs naapuri kesä­teatterille. Myös saaren liikenne on ongelma. Siksi olen miettinyt kesäteatterin paikaksi rauhallista Lammassaarta, hän sanoo.

Yypänahon mielessä on rakentaa enintään 1 500-paikkainen, esitysten mukaan muuntuva katsomo saareen.

– Lammassaari on ihanteellinen paikka kesäteatterille ja se täydentäisi Oulun kulttuuripääkaupunkihanketta. Vaikka saari on liikenteellisesti haastava, siitä kulkee ohi koko kaupungin julkinen liikenne. Kävelemällä ja pyörällä pääsee perille, ja parkkipaikkoja löytyy läheltä.

Möljän kesäteatteri on elänyt jatkoajalla kesä kerrallaan. Meri Oulun vuokratontti on yleiskaavassa varattu asumiskäyttöön kuten koko Pitkänmöljäntien suuntainen ranta-alue Möljän sillalle saakka.

– Ei kaupunki ole meitä hätistelemässä pois. Nykyinen sopimus on voimassa syksyyn 2020.

Ensi kesänä Möljällä ei nähdä Neil Hardwickin komediaa, vaan Otus-Tuotanto Oy:n Rakkauden autokorjaamo.

Musiikkikomediassa näyttelevät ja laulavat Heikki Silvennoinen, Viivi Pumpanen, Sami Hintsanen, Ville Pusa ja Jani Karvinen. Viime kesänä teatteriseurue nähtiin Lappajärvellä ja kesällä 2017 Turun Samppalinnan kesäteatterissa.

Rakkauden autokorjaamo aloittaa Möljällä juhannuksen jälkeisellä viikolla ja jatkaa heinäkuun puoliväliin.

Möljä ei kuitenkaan hiljene loppukesäksi.

– Haku on meneillään. Etsin toista näytelmää elokuuksi.

Yypänaholla on ensi kesäksi muitakin virityksiä. Oulun Työväen Näyttämö korkkaa Hupisaarten uuden teatterin juhannusaattona, mutta 24. heinäkuuta alkaa Oulun teatterin ja Rion yhteistuotannon vuoro.

Yypänaho pitää suunsa sievästi supussa yhteistuotannon esityksestä.

– Neljänä päivänä viikossa elokuun loppupuolelle saakka Hupisaarten teatterissa nähdään komediaa. Oulun teatterin taiteellinen johtaja Kari-Pekka Toivonen etsii parhaillaan käsikirjoitusta.

Jos Hupisaarten teatterista löytyy ensi kesänä vapaita päiviä, Yypänaho on kiinnostunut.

– Hupisaarten 300-paikkainen katsomo on juuri sopiva Rion kaltaisille esityksille, tyyliin Mikko Kivinen, Ulla Tapaninen ja Jukka Puotila. Myös teatterikipale lapsille on varteenotettava vaihtoehto, jos sellainen vain löytyy. Tekijät ovat vähissä.

Jos Lammassaari ei saa tuulta purjeisiin, Yypänaho voi kääntää katseensa takaisin Hietasaareen.

Syksyllä 2017 Yypänaho kumppaneineen osti Hietasaaren leirikeskuksen Oulun seurakuntayhtymältä. Ilo Oulu Oy vuokrasi tilat kokous- ja juhlatiloiksi ja tapahtumapaikaksi. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Ilon takana ovat Karri Oikarinen ja Katriina Karjalainen, Yypänahon tytär.

Viime kesänä Ilo järjesti pihalla olevassa tapahtumateltassa musiikkikeikkoja ja tansseja.

Hietasaaren vahvuus on Yypänahon mukaan rauhallinen sijainti hyvien kulkuyhteyksien varrella.

– Rakennusoikeutta ei mahda tontilla olla, mutta rakennukset ovat hyvässä kunnossa ja ne voisivat palvella kesäteatterin tarpeita. Itse kesäteatteri olisi kevytrakenteinen.

11 vuotta Rion toimitusjohtajana toiminut Yypänaho jatkaa valitsemallaan komedialinjalla.

Möljän kesäteatterin ja Rion yhteenlaskettu vuosittainen kävijämäärä on ollut parhaimmillaan 55 000. Vuoden aikana yritykset työllistävät yli 50 ihmistä.

– Rio on lunastanut paikkansa kaupungissa. Kaiken A ja O ovat hyvätasoiset vierailijat, jotka osaavat ottaa yleisönsä.

Vuosi sitten Yypänaho yhtiökumppaneineen laajensi Kuopioon. Maxim Ohjelmaravintola toimii samalla konseptilla kuin Rio.

– Maximissa on sama työ kuin Riossa oli alkuaikoina: Ihmiset pitää opettaa käymään teatterissa.

Oulun kaupungin yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki ei torppaa Jorma Yypänahon ideaa Lammassaareen rakentamisesta.

Matinheikin mukaan saari sopisi mainiosti yhteisölliseen toimintaan varsinkin, kun Hupisaarille valmistuu uusi teatteri, Kuusisaari on lähellä samoin tori ja Kiikeliin valmistuva löylymaailma sekä Oulun Teatteri.

– Saisimme kulttuuripääkaupunkihakemukseen sisältöä ja luotua houkuttelevan teatteri- ja tapahtumakeskittymän kaupunkiin.

Ennen kesälomaa Matinheikki tunnusteli somekyselyn kautta ideoita Lammassaaren käytöstä. Ehdotuksia tuli usealta taholta.

– Saareen ehdotettiin esimerkiksi tanssipaviljonkia, majoitusta sekä kesäteatteria. Osa ei halua saareen rakennettavan yhtään mitään.

Lammassaari on viiden hehtaarin kokoinen saari Merikosken siltojen kupeessa. Oululaiset polttavat siellä pääsiäisenä kokkoa. Saari on Ämmänväylän rannalla ja sieltä on kevyen liikenteen yhteys Hupisaarten kaupunginpuistoon.

– Saari on hyvällä paikalla ja kaipaisi toimintaa. Ideoita pitää porukalla miettiä.