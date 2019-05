Jokikylän koulu lakkaa, ja oppilaat siirtyvät Aseman koululle elokuussa. Viimeisessä kevätjuhlassa surtiin poislähtöä ja iloittiin uudesta.

Haukiputaan Jokikylän koululla vietettiin tiistaina sekä iloisia että haikeita hetkiä, kun koulun viimeiset kevätjuhlat olivat käsillä. Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat tuumailevat, että Jokikylän koulun lakkaaminen ja koulun aloittaminen syksyllä Aseman koululla on huono ja hyvä.

– Täällä on hauskempaa, koska täällä on vähemmän porukkaa, sanoo Otso Alatulkkila.

– Tämä on mukava koulu, enkä haluaisi lähteä pois, Viena Illikainen perustelee.

– Isommasta koulusta saa enemmän kavereita, Lassi Koivukangas puolestaan puolustaa tulevan koulunsa etuja.

Oulun kaupunginhallitus päätti lakkauttaa hallinnollisesti Aseman kouluun kuuluvan Jokikylän koulun tämän kevään jälkeen. Koulun 17 ykkös- ja kakkosluokan oppilasta sekä esikoulu siirtyvät syksyllä Aseman koululle noin kolmen kilometrin päähän.

Koulukyytien määrä ei Aseman koulun rehtorin Mika Kenttämaan mukaan kasva suureksi.

Koululla työskentelee yksin opettaja Mari Koukkari. Hänenkin mielialansa ovat kahtalaiset.

– Mieleni on kauhean haikea. Täällä olen touhunnut oppilaitteni kanssa 2000-luvun alusta asti. Pieni rauhallinen koulu maalaisympäristössä on juuri sellainen, jollaisessa mieluiten työskentelisin. Toisaalta tunnelma on sellainen uutta odottava. Uusi työpaikkani Aseman koululla on lähempänä kotiani, ja siellä uudessa isommassa yksikössä on enemmän työkavereita. Jos jotakin menettää, vastaavasti saa tilalle jotakin muuta, hän pohtii.

Viimeisessä kevätjuhlassa surtiin poislähtöä ja iloittiin uudesta. KUVA: Jarmo Kontiainen

Koulu lakkautetaan oppilasmäärän vähenemisen takia, ja kaupunki laittaa rakennukset myyntiin syksyllä.

Kauniilla paikalla sijaitsevan koulun vanhempi osa on valmistunut jo vuonna 1899 ja uudempi vuonna 1938. Rakennukset ovat moitteettoman näköisessä kunnossa sekä päältä että sisältä. Pienempi eli esikoulun puoli peruskorjattiin 1983 ja isompi 1998.

Toinen rakennus on kooltaan 462 neliötä ja toisessa on 172 neliötä. Koulu sijaitsee Viitisen kilometriä Haukiputaan keskustasta.

Juhlassa pääosassa olivat koulun oppilaat. Esikoululaiset esittivät kevätaiheisia luontorunoja. Koululta jo Aseman koululle siirtyneet niin sanotut vanhat oppilaat lauloivat.

Jokikylän, Onkamon ja Taipaleen kylistä kyläkirjan tehnyt H. Tapio Hanhela piti juhlapuheen.

– Sata vuotta sitten maailma oli hyvin erilainen kuin tänään. Kansakouluja perustettiin ja rakennettiin melkein jokaiselle kylälle. Koulumatkan piti olla sen verran lyhyt, että lapset pystyivät kävelemään koulumatkansa päivittäin tullen mennen.

Kyläkouluja alettiin lakkauttaa ja koulupiirejä yhdistää Hanhelan mukaan jo 1960-luvulta lähtien niin koko Suomessa kuin Haukiputaan perukoillakin.

– Kylien asukasmäärät ovat vähentyneet koko ajan niistä ajoista, ja maaseudun syrjäkylien väestökato on johtanut kaikkien palvelujen keskittämiseen. Maailma muuttuu yllättävän nopeasti..

Hän lohdutti, että kyläläisten aktiivisuus ratkaisee, ja maaseutukylä voi pysyä elävänä vaikka palveluja lakkaa.