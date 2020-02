Jokaisessa julkisessa laitoksessa ei voi käydä vessassa Oulussa, vaikka kyseessä olisikin verovaroin kustannettu laitos – "Hädässä olevaa ihmistä yleensä autetaan"

On myös huomioitava sellaiset henkilöt joilla on eturauhassairaus ja tästä aiheutuva virtsaamistarve tulee yllättäen ja nopeasti eli vessaan on päästävä heti, kun pidätyskykyky on huono. Tällöin ei vessaa juurikaan jouda etsimään saati sitten jonottamaankaan. Tällaiset henkilöt kyllä jo pyrkivät itse etukäteen kartoittamaan missä yleisiä vessoja on. Oulun kaupunki ei ole kovinkaan hyvin ottanut huomioon näiden erityisryhmien tarpeita.