Johann Güntherin pyöräreitti kulkee Euroopan läpi – Oulussa opettaneen professorin matkan varrelle on mahtunut jopa tapaaminen paavin kanssa

Itävaltalaisella Johann Güntherillä on suuri suunnitelma: pyöräillä Euroopan halki Välimereltä Pohjoiselle Jäämerelle. Keskiviikkona hän pyöräili Oulun ohitse matkallaan Kööpenhaminasta Rovaniemelle.

Matka on nyt taittunut kolmessa erillisessä osassa. Ensimmäisellä reissullaan Günther pyöräili Wienistä Roomaan, seuraavalla Wienistä Kööpenhaminaan. Pian Eurooppaa halkovalta reitiltä puuttuu enää kaksi etappia: Roomasta Sisiliaan ja Rovaniemeltä Hammerfestiin tai Muurmanskiin.

Günther on yliopistoprofessori, joka on luennoinut ympäri maailmaa. Vuonna 2004 hän on opettanut myös Oulun ammattikorkeakoulussa.

Suomessa professori on vieraillut useita kertoja. Pyörän selkään hän hyppäsi, koska halusi tehdä matkan Euroopan läpi etelästä pohjoiseen.

– Olen aina urheillut paljon ja juossut maratoneja. Kolmisen vuotta sitten olin sydänleikkauksessa, eikä juokseminen ole enää minulle sopiva laji toisin kuin pyöräily. Kirjoitan matkasta kirjaa, joka valmistuu ensi vuonna.

Oulusta Johann Güntherin matka jatkuu Rovaniemelle. KUVA: Jarmo Kontiainen

Kulkeminen tapahtuu sähköavusteisella pyörällä, mutta avustus on päällä vain osan matkasta.

– Tällä pyörällä on ajettu yli 10 tuhatta kilometriä, Günther kertoo.

Tapaaminen paavin kanssa – pyöräilyshortseissa

Matkan hienoin hetki sattui Güntherin mukaan Roomassa, kun hän tapasi itse paavin henkilökohtaisesti.

– Kirjoitin paavi Franciscukselle kirjeen, jossa kerroin pyöräileväni Roomaan ja että olisi kunnia tavata hänet siellä. Ystäväni sanoi, että olen hullu, Günther nauraa.

Reilun viikon päästä tuli kuitenkin vastauskirje, jossa Günther toivotettiin tervetulleeksi lyhyelle vierailulle.

– Kirjoitin takaisin, etten ole valmistautunut mihinkään seremonioihin ja minulla on mukanani vain pyöräilyvaatteet. Se ei kuulemma haitannut.

– Kun tapasin paavin, muilla ihmisillä oli päällä hienot vaatteet, ja itse olin paikalla pyöräilyshortseissa ja -paidassa, Günther muistelee hauskaa tilannetta.

Johann Günther tapasi matkallaan paavi Franciscuksen Vatikaanivaltiossa. KUVA: Johann Güntherin kotialbumi

Mukana vain kaksi pyörälaukkua

Suomeen Günther saapui laivalla Tukholmasta Turkuun. Sen jälkeen matka on jatkunut pyörällä läpi Rauman, Porin, Närpiön, Vaasan, Pietarsaaren, Kalajoen ja Revonlahden. Suomen osuudelle on sattunut vain yksi sadepäivä. Rovaniemelle on tarkoitus saapua perjantaina.

– Viimeksi kun olin täällä, oli marras-joulukuu. Nyt on hyvin erilaista, Günther sanoo ja katselee kirkkaalta taivalta paistavaa aurinkoa.

Suomessa hän on taittanut matkaa yhdessä ystävänsä Risto Kimarin kanssa.

– Pyöräilen aina yksin, ja nyt ensimmäistä kertaa jonkun toisen kanssa. Se on uusi kokemus minulle. Risto on näyttänyt minulle maata ja eri paikkoja.

Kaikki, mitä Günther kantaa matkoilla mukanaan, mahtuu kahteen pyörälaukkuun. Mukana on vaatteita, laturit elektroniikkalaitteisiin ja pyörään, lääkkeitä sekä minimimäärä ruokaa ja vettä.

– Minulla on kaksi t-paitaa, joista toinen on pesussa joka päivä. Otin mukaan vain pyöräilyshortsit, ja minulle kerrottiin, ettei Suomessa tarkene shortseilla. Piti ostaa Vaasasta shortsien päälle irtolahkeet.