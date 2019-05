Jo tuhannet innostuivat erämessuille Oulussa – pohjoisesta tulleet metsästäjät saivat saaliikseen nuolukiven ja kiikaritähtäimen

Komea kevätkeli kannusti perjantaina laumoittain ihmisiä Pohjois-Suomen erämessuille Ouluhalliin ja sen ympärille. Järjestäjien mukaan messuilla kävi ensimmäisen päivän aikana yli 9 700 vierasta.

– Oikein hyvä alku, sää suosi ja ihmiset olivat liikkeellä hyvillä mielin. Vilkkainta on nyt varmasti lauantaina, jolloin kävijöitä saattaa tulla jopa tuplasti enemmän. Odotamme messuille bussilasteittain väkeä kauempaakin maakunnista pohjoisinta Suomea myöten, Lapin Messut Oy:n tiedottaja Erkki Kuoksa kertoi.

Kuoksan mukaan tavoitteena on houkutella messuille 35 000 kävijää. Näytteilleasettajia on mukana noin 400. Tapahtuma järjestetään Oulussa kahden vuoden välein.

– Tuotteet eivät uusiudu niin paljon, että tapahtuma kannattaisi järjestää joka vuosi. Ja nythän messut ovat ensimmäistä kertaa kolmepäiväiset, Kuoksa totesi.

Kokeneet metsästäjät Martti ja Jarkko Lääperi Kemistä sekä Seppo Koskenranta Torniosta viihtyivät messuilla koko päivän.

– Aamulla oltiin jo jonossa, kun portit avattiin. Hyvin on aika kulunut, paljonhan täällä on katsottavaa, Martti Lääperi kertoi.

– Lähdettiin porukalla hakemaan pojalle kiikaria kivääriin, ja sellainen löytyikin ihan hyvällä hinnalla. Siinä meni aikaa, kun eri valmistajien tähtäimiä kierreltiin ja vertailtiin. Itse en ostanut mitään, kun vuosien varrella kaikki tarvittava on jo tullut hankittua.

Koskenrantakin nappasi messuilta mukaansa vain omenanmakuisen nuolukiven.

– Heräteostos, mutta testataan nyt ainakin, kelpaako se eläimille. On siinä ainakin voimakas tuoksu, Koskenranta totesi.

Kiiminkiläiset Sari, Auvo, Eveliina ja Valtteri Halminen olivat jo kierrelleet messuilla kolmisen tuntia.

– Mies metsästää ja koko perhe kalastaa. Erämessuilla olemme käyneet usein aiemminkin, Sari Halminen kertoi.

– Tämä on oikein kiva tapahtuma, jossa on paljon nähtävää koko perheelle. Erämessut-nimi antaa oikeastaan vähän väärän kuvan, koska mukana on niin paljon muutakin vapaa-aikaan liittyvää.