JHL pitää Oulun kaupungin suunnitelmia laajoista lomautuksista ennenaikaisina – "Oulun päättäjien ja virkamiesten on nyt syytä laittaa jäitä hattuun"

Näin se oulu toimii, on aina toiminut, vaikka koettaa lämpimikseen huolenpidostakin puhua. Oulun kaupungin sosiaali ja terveydenhuollon integraatio on karmeassa kunnossa. Muutenkin oululaisille integraatio tarkoittaa säästöä, ei toimien vaikuttavuutta, joka tuottaa. Siltikään oululle ei ole ongelma eikä mikään lomauttaa kaikista heikoimmassa asemassa olevien tukihenkilöt jne. Samaan aikaan yrityksiä tuetaan, hyväkuntoisia katuja korjataan jne. Se on todellista oulua.