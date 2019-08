Sykkelien käytön ensimmäinen päivä sai paljon palautetta kirjautumisjärjestelmän hankaluudesta. Kaleva kysyi kaupungin liikenneinsinööriltä Harri Vaaralalta valittuja kysymyksiä.

Sykkeleillä polkeminen alkoi tällä viikolla hieman nitkutellen, sillä monet valittivat että eivät pääse sisään pyörien käyttöjärjestelmään. Siitä huolimatta monilla käyttäjiksi kirjautuminen onnistui, ja he pääsivät huristelemaan vaaleanpunaisilla pyörillä pitkin kaupunkia.

Miten järjestelmään pääsy ja Sykkelin vuokran maksaminen onnistuu, Oulun kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala?

– Waltti-korttia käyttäjällä ei tarvitse olla, mutta kaupunkipyörien käyttöoikeuksia ja rekisteröintioikeuksia hallitaan Waltti-nettikaupassa, joka on ollut Oulun joukkoliikenteessä käytössä puolisenkymmentä vuotta. Waltti-kortin omistajille Sykkelien käyttöönotto ei ole suuri ponnistus. Ne, joilla ei korttia ole, rekisteröityvät Waltti-kauppaan, jossa pyydetään normaalin käytännön mukaan vahvistamaan sähköpostiosoite. Kun antaa sen ja salasanan, Waltti-kauppa lähettää sähköpostiin vahvistuspyynnön, jota klikkaamalla pääset kirjautumaan sinne kauppaan.

– Tässä vaiheessa valitaan, hankitaanko joukkoliikenteen Waltti-korttia vai kaupunkipyörän käyttöoikeutta, joka siinä pitää osata valita. Se kysyy Waltti-kortin numeroa, mutta siinä pitää osata klikata alapuolelta kohtaa "kaupunkipyörä" ja "lisää uusi pyörä".

Onko tuo nyt niin kovin helppoa ja selkeää?

– Ei se varmastikaan ole kaikkein selkein toimintatapa. Välitinkin jo Waltti-kaupalle viestiä, että palautteita liiasta vaikeudesta ja toimimattomuudesta on tullut. Toivottavasti sitä selkiytetään. Samassa Waltti-kaupassa on käyttäjinä aika monta muutakin kaupunkia, joten meidän näkökulmastamme ei välttämättä ole helppoa saada menemään muutoksia läpi.

Miksi Sykkelimaksua ei voi maksaa suoraan vaikka omien pankkitunnuksien kautta omalta pankkitililtä?

– Nykyaikaisissa kaupunkipyöräjärjestelmissä pitää tunnistaa kaikki käyttäjät, minkä takia rekisteröityminen vaaditaan. Käyttäjien pitää antaa jonkin toiminnassa olevan maksukortin tiedot, jotta mahdolliset 30 minuutin ajon euron suuruiset ylitykset pystytään sieltä kortilta automaattisesti veloittamaan. Samoin tapauksissa, joissa pyörää ei palauta viiden tunnin sisällä, mistä seuraa 80 euron lisämaksu tai isompi sanktiomaksu, jos jättää palauttamatta tai kadottaa pyörän kokonaan. Ne pitää pystyä veloittamaan.

– Kun pyöriä alettiin Ouluun hommata, joka toinen vastaantulija sanoi, että puolet pyöristä katoaa ensimmäisen vuoden aikana. Kun järjestelmä on tuollainen, niin ei pitäisi päästä käymään.

Miksi yksi reissu saa kestää vain puoli tuntia kerrallaan?

– Se on hyväksi havaittu standardi joka ikisessä kaupungissa Suomessa ja maailmalla. Kaupunkipyörät pysyvät näin paremmin asemaverkon alueella, eikä niillä lähdetä ajamaan esimerkiksi Kiiminkiin, Haukiputaalle tai Liminkaan. Toki senkin voi tehdä, jos rahat riittävät maksamaan muutaman euron ylityksiä. Euron lisämaksu ei ole iso raha, mutta näyttää olevan hyvä psykologinen kynnys saamaan ihmiset palauttamaan pyörät ajoissa. Pyörät on tarkoitettu nimenomaan lyhyisiin siirtymiin paikasta A paikkaan B. Pidempiä retkiä varten on varsinaiset pyörävuokraamot.

Minkä verran Sykkeleiden käyttäjiä on ollut?

– Maanantaina 520, tiistaina 580, ja keskiviikkona 720. Torstain tiedot saadaan vuorokauden vaihduttua. Kaikki on vasta niin alussa, että en tiedä ovatko nuo luvut hyviä vai huonoja. Muiden kaupunkien kokemusten mukaan hyvä määrä on kolme kertaa per pyörä per päivä. Oulussa se olisi noin 1 800 kertaa. Ehkä ei ihan ensimmäisenä päivänä tarvitse tuota luokkaa olla saati näin ensimmäisenä syksynäkään.

Paljonko oli niitä, jotka eivät syystä tai toisesta päässeet järjestelmään ja jäi pyöräily tekemättä?

– Sitä määrä minulla ei vielä ole. Oli tapauksia, että ihmiset eivät osanneet rekisteröityä tai eivät rekisteröidyttyään osanneet ottaa pyörää käyttöön. Myös pyörien palauttamisessa oli ongelmia. Se oli ehkä suurin kompastuskivi, koska kaikki eivät lukeneet palautusohjeita riittävän tarkasti. Kaikki ongelmatilanteet käydään läpi, ja pyritään jatkossa estämään niitä.

Mitä muutoksia osin kitkeräkin palaute aiheuttaa Sykkelien toiminnan järjestämisessä?

– Tiedostimme, että suurimmalle osalle oululaisista tämä on aivan uusi asia. Pyrimme parantamaan ohjeistusta. Laadimme mahdollisimman yksinkertaiset ja yksiselitteiset ohjeet. Teemme videon, jossa neuvotaan tarkasti pyörien käyttöönotto ja palautus. Alun perin tarkoitus oli pestata kesätyöntekijöistämme Sykkeli-oppaita mutta siirsimme heidät joukkoliikenneoppaiksi. Nyt selvitetään, olisiko mahdollista palkata uusia henkilöitä Sykkelien opastajiksi.