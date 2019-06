Jari Sillanpää esiintyy Meri Oulun Kesäteatterissa heinäkuussa – liput myyntiin juhannusviikolla

Useita kuukausia kotimaisilta esiintymisareenoilta poissa ollut laulaja Jari Sillanpää pitää konsertin Meri Oulun Kesäteatterissa torstaina 18. heinäkuuta kello 19.00.

Konsertin teema on "Ilta Möljällä". Lehdistötiedotteen mukaan teemalla laulaja tuo mukanaan konserttitapahtuman, jonka hän esitti Espanjan Fuengirolassa muutama viikko sitten.

– Tarjolla on erilaista Jaria. Intiimi ja ihmisläheinen musiikkitapahtuma sisältää paitsi herkkää tunnelmaa myös runsaan määrän tuttuja Jarin hittejä, kertoo Sillanpään keikkamyyjä ja konsertin yksi järjestäjistä Miia Valenko.

Sillanpään konsertti Meri Oulun kesäteatterissa on laulajan kesän ainut keikka Pohjois-Suomessa.

– Jari halusi tulla Ouluun ja nimenomaan Meri Oulun kesäteatteriin Fuengirolassa suunnitellun konserttinsa kanssa. Syynä on monivuotinen perinne. Jari on konsertoinut Möljällä toistakymmentä kertaa ja arvostaa oululaista yleisöä suuresti. Vastaanotto on aina ollut lämmin ja vuorovaikutus katsojien kanssa hyvin toimiva, sanoo Valenko.

Liput konserttiin tulevat myyntiin juhannusviikolla.

Laulaja Jari Sillanpää on viime vuosien aikana ollut esillä mediassa muun muassa huumeiden käytöstään aiheutuneiden kohujen vuoksi. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi laulajan 10 kuukauden ehdolliseen vankeuteen kahdesta huumausainerikoksesta viime vuoden elokuussa.

