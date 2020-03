Oululainen Roni Liedes rakastaa japanilaista katumuotia. Hän on mieltynyt erityisesti söpöyttä korostavaan kawaii-tyyliin.

Oululainen Roni Liedes kiinnostui japanilaisesta katumuodista 12-vuotiaana.

– Aluksi pukeuduin kotona ja otin itsestäni kuvia. Katukuvaan uskaltauduin pari vuotta sitten. Ihmiset on antaneet pääsääntöisesti positiivista palautetta. Jotkut lapset ovat ihastelleet värikkyyttä ja luulevat minua sarjakuvahahmoksi, Liedes nauraa.

Töihin Liedes ei pukeudu yhtä räväkästi. Hän työskentelee Oulussa Kulttuuritalo Valveen elokuvakoululla mediakasvatuksen tuntiopettajana ja pitää myös kouluilla sosiaaliseen mediaan liittyviä koulutuksia.

Sivutyönä Liedes tekee Youtube-videoita nimellä Kaoru Kitsune. Videoilla hän kertoo japanilaisesta katumuodista.

– Nykyisin videoissani on ollut yhä enemmän henkilökohtaiseen elämään liittyviä aiheita. Olen myös miettinyt, että voisin alkaa tubettamaan omalla nimellä.

Liedes kertoo olleensa aina kiinnostunut Japanista laajemminkin, kuten japanilaisesta rockmusiikista, ruoasta ja kulttuurista.

– Olen käynyt Japanissa pari kertaa. Suunnittelen taas uutta matkaa.

Liedes ei yritä piiloutua minkään hahmon taakse, vaikka käyttää Youtube-videoilla nimeä Kaoru.

– Tällainen pukeutumistyyli on osa minun persoonaa ja elämäntapaa. Kawaii-tyyli näkyy myös sisustuksessa, Liedes kertoo.

Kawaii-tyyliä kuvataan sanalla söpöys, mutta värimaailma voi vaihdella pastellisävyisistä tummansävyisiin.

– Olen sisustanut yhden huoneen vaaleanpunaiseksi. Siellä kuvaan myös Youtube-videoita.

Liedes saa viestejä niin ala-asteikäisiltä kuin 40-vuotiailtakin.

– Ihmiset kysyvät esimerkiksi sitä, mistä he voisivat hankkia japanilaista katumuotia edustavia vaatteita.

Liedes on itse aloittanut vaatteiden tuunaamisesta.

– Japanilaisen katumuodin merkkivaatteita on vaikea löytää. Saatan metsästää jotain tiettyä paitaa monta vuotta.

Liedes korostaa, ettei tarvitse ostaa kalliita vaatteita tai tilata kaikkea netin kautta. Kirpputoreilta ja kaupoista löytyy hyvin esimerkiksi vaaleanpunainen paita, jonka voi itse tuunata.

Liedeksen asusteessa on aina jokin teema.

– Rakkain vaatteeni on 80-luvulta oleva villapaita, jossa on pandoja.

Liedes on osallistunut viime vuonna japanilaista katumuotia edustavaan Kawaii International -kilpailuun. Osallistujia oli 200 ja finaaliin pääsi kymmenen. Liedes sijoittui toiseksi.

– Olin ensimmäisiä miehiä, jotka pääsivät kisassa finaaliin asti. Jokainen kilpailija lähetti kuvan itsestään ja netissä heitä haastateltiin.

Liedes kertoo, että Suomessa järjestetään vuosittain 1–2 japanilaiseen katutyyliin liittyvää tapahtumaa: HelloCon ja HypeCon Encore.

Ouluun on tulossa tänä vuonna Alternative Expo -tapahtuma, jossa on esillä alakulttuureja ja katumuotia. Liedes osallistuu myös vuosittain järjestettävään Tubeconiin, joka on tarkoitettu kaikille Youtube-videoiden tekijöille.

Liedes toivoo, että tulevaisuudessa Suomessa voitaisiin järjestää enemmän japanilaistyylisiä katumuotitapahtumia.

– Youtube-videoideni kautta haluaisin saada ihmisiä ymmärtämään enemmän erilaisuutta. Tietysti haluan itsekin säilyttää positiivisen asenteen ja pukeutua jatkossakin räväkästi.