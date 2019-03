Jäälin vanha kansakoulu säilytettävä, mutta uudempi 1950-luvun koulurakennus puretaan rivitalojen tieltä

Jäälin vanha kansakoulukokonaisuus saa seurakseen jonkin verran uutta asutusta tulevina vuosina. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina alueesta vireille laitetun asemakaavan ja tonttijaon muutoksen siitä tehtyine huomautuksineen sekä laittoi julkisesti nähtäville.

Kuusamontien varrella lähellä Jäälin keskusta sijaitsevan alueen maamerkki on vuonna 1932 rakennettu vanha kansakoulu. Rakennus on katsottu maakunnallisesti arvokkaaksi ja on tarkoitus suojella.

Asemakaavan muutoksessa tähän saakka opetustoimintaa palvelevien rakennusten kortteli muutetaan asumiseen. Vanhan kansakoulun lisäksi alueeseen kuuluvat vuonna 1954 rakennettu suurempi kansakoulurakennus sekä puisto- ja katualueita.

Uudempi koulurakennus on uudessa kaavassa tarkoitus purkaa, ja sen tilalle suunnitellaan yksikerroksisia rivitaloja.

Koko kortteliin saisi uuden kaavan mukaan 850 asumisneliötä ja 100 neliötä talousrakennuksia. Näin ollen kaavamuutos mahdollistaisi kahdeksan rivitaloasunnon tai tiiviin pientalorivistön rakentamisen sekä yhden uuden omakotitalon syntymisen. Se merkitsee alueelle noin 24:ää uutta asukasta.

Koulurakennuksissa on aiemmin ollut päiväkotitoimintaa. Nyt vanhempi talo on vailla käyttöä, ja isommassa rakennuksessa toimivat pitopalvelu ja tilausravintola, 4H-kerho sekä kirpputori.

Vanhasta koulurakennuksesta on mahdollista ottaa käyttöön ullakkokerros. Pihapiiriin on mahdollista rakentaa 200 neliön uudisrakennuksen ja 70 neliön kokoisen talousrakennuksen.

Kaavamuutosalue rajautuu idässä Jäälinojaan ja lännessä alueen reunassa menevään Oulu–Kiiminki -kevyen liikenteen pääreittiin. Vanha, vielä voimassa oleva asemakaava on vuosilta 1981 ja 1987, eikä siihen ollut osoitettu kerroslukua tai rakennusoikeutta.

Tontin pohjoisosista ja läpi virtaavan Jäälinojan varsi suunnitellaan muutettavan lähivirkistysalueeksi.