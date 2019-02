Jäälin koulun oppilaat haastavat muut Oulun koululaiset 300 minuutin lukuhaasteeseen.

Haasteessa luetaan 10 minuuttia kerrallaan erilaisilla tyyleillä. Oppilaiden ideoimia tyylejä on 30 kappaletta: taskulampun valossa, uimalasit päässä, hassulla äänellä, villasukat jalassa ja niin edelleen. Kun on suorittanut kaikki lukutyylit, on lukenut yhteensä 300 minuuttia.

Lukuhaaste on Oulun koulujen avaus Oulu lukee! -teemavuoteen.

Jäälin koulun lukuhaaste syntyi, kun koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä pyysi koulun oppilaskuntaa miettimään, miten lasten lukemista saisi lisättyä. Yhteistyökumppaniksi tempaukseen koulu sai Oulun kaupunginkirjaston.

Haasteen julkistusjuhlaa vietetään Jäälin kirjastossa, Laivakankaan koululla maanantaina kello 12.15.

Haasteeseen voi osallistua kuka tahansa. Osallistumisen voi jakaa somessa tunnisteella #lukuhaaste300.

Lukuhaastetta voi hyödyntää kaikissa Suomen kodeissa, kirjastoissa, kouluissa ja päiväkodeissa.

Lukuhaasteen materiaalit löytyvät Kirjastoreitti-verkkosivulta.

300 minuutin lukuhaaste on osa Oulu lukee! 2019 –teemavuotta www.ouka.fi/oululukee