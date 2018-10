Itsenäisyyspäivän juhlinta uudistuu Oulussa – nyt haetaan ohjelman tekijöitä

Kuitenkin sata vuotta on suhteellisen lyhyt aika, kun oikein ajattelee ja muistaa miten rankkoja vuosia Suomen sata vuotisen itsenäisyyden aikana on ollut ja myös sitä ennen oli rankkaa, kun olimme Venäjän vallan alla.

Mä kunnioitan Itsenäisyyspäivän kynttilöiden sytyttämisellä niiden henkilöiden muistoa, jotka taistelivat meidän itsenäisyytemme puolesta ja osa menetti henkensä, osa terveytensä ja osa menetti kotinsa, joka jäi rajan taakse sodan loputtua. Jopa kahden kynttilän sytyttämisellä ja niiden pistämisellä ikkunan eteen palaamaan on historiallinen merkityksensä. Kallis on ollut se uhri mitä on annettu itsenäisyytemme eteen ja sitä pitää kunnioittaa ja arvostaa. Toivottavasti emme joudu sotimaan toista kertaa itsenäisyytemme ja maamme puolesta. Jotenkin mun mielestä railakas juhlinta ei sovi Itsenäisyyspäivään, kun vielä on elossa heitä, joita voimme kiittää siitä, ett säilytimme itsenäisyytemme.

Ehkä tulevaisuudessa, kun aikaa on kulunut enempi Itsenäisyyspäivää voi juhlia vähän samaan tyyliin kuin jossain Jenkeissä.