Isovanhempien päivän juhlaa vietetään Oulussa – luvassa riksapyöräajelua, päiväkotilasten esityksiä ja äijäbalettia

Isovanhempien päivän juhlaa vietetään Oulussa Iloa Arkeen -tapahtuman yhteydessä torstaina 18. lokakuuta. Tilaisuus järjestetään kauppakeskus Valkeassa kello 11 -14.



Tapahtuman teemana on Sukupolvet yhdessä. Tilaisuudessa on järjestetty tekemistä ja näkemistä sekä ikäihmisille että lapsille: luvassa on riksapyöräajelua, päiväkotilasten esityksiä, äijäbalettia ja Oulun alueen kansalaistoimijoiden esittäytymistä.

Tapahtumassa julkistetaan Vuoden isovanhempi -tunnustuksen saaja. Tunnustus on osa Isovanhempien päivän viettoa, ja sen myöntää Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry.

Tapahtuman juontaa tanssinopettaja Merja Satulehto.

Valtakunnallista Isovanhempien päivää vietetään lauantaina 20. lokakuuta. Esimerkiksi Oulun kaupungin päiväkodeissa juhlaa vietetään jo edeltävällä viikolla.

Isovanhempien päivä nostaa esiin ikäihmisten merkityksen seuraaville sukupolville.