Isot säästöt jäävät Oulussa tekemättä – kaupunginjohtaja esittää verojen pitämistä ennallaan

Kyllä tässä Päivi Laajalan puheessa on yksi totuus ainakin ja mukava kun hän on itse ainakin varma valinnastaan Kelan pääjohtajksi eli hän lainaten " Kaupunki kasvaa, työttömyyden trendi on laskussa ja osaaminen lisääntyy." Kyllähän se osaaminen lisääntyy kun kaupungissa johto vaihtuu, hyvä kun on positiivisia trendejä liikkeellä.