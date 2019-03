Kansallismuseo on ostanut vuonna 1866 painetun 3 markan setelin eli valkoisen kotkan kokoelmiinsa, kertoo Ilta-Sanomat. Raha huutokaupattiin Oulussa 64 000 euron hintaan.

Seteli vaihtoi edellisen kerran omistajaa vuonna 2016 ja tuolloin sen hinta oli kuluineen 59 740 euroa.

Intendentti Jani Oravisjärvi sanoi odottaneensa hinnan nousevan samalle tasolle kuin vuonna 2016. Oravisjärven mukaan seteli on kansallisesti tärkeä, minkä vuoksi Kansallismuseo hankki sen kokoelmiinsa.

Kansallismuseon kokoelmissa on myös historiallisesti merkittävämpiäkin rahoja kuin valkoinen kotka. Kansallismuseolla on esimerkiksi 1 markan ja 3 markan setelit sarjanumerolla 1 ja niiden rahallista arvoa on hankala arvioida. Nyt ostettu raha on seteleistä rahallisesti museon kallein hankinta.

