"Räikkönen toimii iLOQin brändilähettiläänä ja on mukana esimerikiksi yhtiön markkinointiin ja yhteistyökumppanuuksiin liittyvissä asioissa." Räikkönen on tunnetusti myönteinen yhteistyökumppaneiden tapahtumista. Kimi: "– Nyt luvassa on enemmän puhdasta kilvanajoa kuin sitä muuta. ". ;-)