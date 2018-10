IS: Iissä erikoinen kiista frisbeegolfradasta –"maanomistaja" kielsi alueen käytön ja vei korit pusikkoon, kunnanjohtaja aikoo tehdä rikosilmoituksen

Iissä on kehkeytynyt omalaatuinen kiista Illinsaaren frisbeegolfradasta, kertoo Ilta-Sanomat.

Viikonvaihteessa radan kahdelta väylällä olleet heittokorit ja opasteet oli viety pusikkoon ja alueelle oli ilmestynyt tiedote, jossa "maanomistaja" kieltää alueen käytön. Ilmoituksen mukaan mukaan välineet on laitettu paikalle luvattomasti.

Frisbeegolfrata on kuitenkin alueella, jonka yksi omistaja on Iin kunta. Kunnanjohtaja Ari Alatossava aikoo tehdä kunnan omaisuuden siirtelystä ja maankäytön kieltävästä tiedotteesta rikosilmoituksen. Alatossavan mukaan yksi maanomistaja väittää, että hänellä on alueeseen oikeus, mutta sitä ei ole pystytty todistamaan.

Kyseisen koskitilan omistaa Pohjois-Iin Voima. Yhtiön uskotuksi mieheksi nimetty varatuomari Markku Koskela sanoo, ettei kieltolapuilla ole mitään merkitystä.

– Yksikään lainhuutotiedoissa olleista omistajista ei ole ilmoittanut minulle, ettei aluetta saisi käyttää frisbeegolfiin. Iin kunta, Pohjolan Voima, Fortum ja Metsähallitus omistavat yli 90 prosenttia Pohjois-Iin koskitilasta. Kahden prosentin osuudelle on iso määrä omistajia, Koskela sanoo Ilta-Sanomissa.