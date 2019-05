Iron Maidenin laulaja Bruce Dickinson tulee Ouluun yhden miehen show'llaan – esiintyy marraskuussa Madetojan salissa

Brittiyhtye Iron Maidenin laulaja Bruce Dickinson saapuu oman yhden miehen show'nsa kanssa Ouluun. Qstock ja Live Nation järjestävät What does this button do? An evening with Bruce Dickinson -tapahtuman Madetojan salissa keskiviikkona 13. marraskuuta.

Iron Maiden perustettiin vuonna 1975. Dickinson liittyi yhtyeeseen 80-luvun alussa. Hän on tehnyt myös soolouraa ja on lisäksi tunnettu monipuolisena kulttuuripersoonana. Helsingin yliopisto nimitti hänet filosofian kunniatohtoriksi toukokuun alussa.

Pari vuotta sitten Dickinson kiersi Iso-Britanniaa markkinoimassa What does this button do? -omaelämäkertakirjaansa. Sittemmin markkinointikeikoista on jalostunut stand up -komiikan suuntaan kallellaan oleva yhden miehen show, jota on esitetty eri puolilla maailmaa.

Kaksituntinen What does this button do? An evening with Bruce Dickinson on jaettu kahteen osaan. Ensin Dickinson tarkastelee värikästä elämäänsä humoristisesti ja usein nimenomaan satiirin keinoin. Jälkimmäisen puoliskon kysymys-vastaus -osiossa myös yleisö pääsee ääneen.

– On todella hienoa saada toteuttaa maailmantähden yhden miehen show tänne Ouluun. Nyt meillä kaikilla on mahdollisuus päästä kysymään herra Dickinsonilta se aina mieltä askarruttanut asia, Qstockin ohjelmavastaava Sandy Kantola toteaa.

Tapahtuman lipunmyynti alkaa maanantaina 3. kesäkuuta.