Irkkufestari tuo katukarnevaalin Oulun Rotuaarille – Kulttuuritalo Valveesta tulee viikon ajaksi Irkkutalo Valve

Kulttuuritalo Valveesta tulee irlantilaisen kulttuurin keskus festivaalin ajaksi. Yhdessä John Mc Intyren kanssa esiintyvä Zoë Conway oli viime vuonna Irlannin Vuoden folkinstrumentalisti. Before-näytelmän käsikirjoittaja ja esittäjä Pat Kinevane palkittiin vasta Edinbourghissa.

Oulun irkkufestivaalilla pitää joka vuosi kokeilla jotain uutta. Näin ajattelee festivaalin taiteellinen johtaja ja perustaja Brent Cassidy. Tänä vuonna 14. kerran järjestettävässä festivaalissa näyttävintä uutta on lauantain katukarnevaali.

– Mietin viime vuonna festivaalin aikaan, että vaikka meillä oli paljon konsertteja ja yleisöä, se ei näkynyt kaduilla. Rotuaari oli aivan hiljainen, Cassidy kertoo.

Esikuva katukarnevaalista tulee Galwayn kaupungista Irlannin länsirannikolta. Mukana on katutaiteilijoita Galwaysta, sekä laaja joukko oululaisia ryhmiä.

– Siellä on tietenkin irkkumusiikkia ja -tanssia, mutta myös esimerkiksi itämaista tanssia, suomalaista kansantanssia, hip hop -katutanssia, progressiivista rockia, Cassidy luettelee.

Kulttuuritalo Valve on entistä enemmän festivaalin keskus, kun perjantain ja lauantain pääkonsertit pidetään Valveen isossa salissa. Irkkufestivaalin viikonlopun isot konsertit järjestettiin vuosia Uuden Seurahuoneen isossa salissa. Kun Uusi Seurahuone on vuokrannut huomattavan osan tiloistaan Danske Bankille, irkkufestivaalin oli mietittävä viikonlopun suurille "party night" -illoille uusi paikka.

Jalan alle menevää irkkua Valveen salissa

Viikonlopun konsertteja varten Valveen salista on kannettu tuolit pois, ja sinne on tehty esiintymislava ja baaritiski. Kahvila toimii myös anniskelupaikkana. Pääkonserttien jälkeen jatkojamit alkavat kahvila Konst o. Delin puolella.

Festivaali näkyy muutenkin vahvasti Valveella. Kahvila Konst o Delissä on päivittäin lounaskonsertteja. Valveen aulaan nousee Käsitöitä ja kuulumisia -tapahtuma koko festivaalin ajaksi. Antti Putkonen kokoaa sinne pienen kutomon, jossa kudotaan ja järjestetään käsityöpajoja.

– Olen tästä tosi innostunut. Normaalisti paikka on Kulttuuritalo Valve, mutta tällä viikolla siitä tulee Irkkutalo Valve, sanoo Cassidy.

Perjantai- ja lauantai-iltojen pääkonsertit tarjoavat riehakasta, jalan alle menevää irkkumeininkiä.

Perjantaina pääesiintyjänä on Skipper’s Alley, joka soittaa irlantilaista nykyfolkkia pitäen sisällään tanssisävelmiä ja omia tulkintoja perinteisistä kappaleista.

Lauantain tähti on Damien Mullane, jonka tyyliä on kuvailtu avant-garde-vaikutteiseksi.

Lauantain pääkonsertti Oulun tuomiokirkossa

Isojen konserttien sarjan avaa Oulun Teatterilla torstaina esiintyvä duo Zoë Conway ja John Mc Intyre. Viulisti ja kitaristi esittävät irlantilaista kansanmusiikkia soitossaan vaikutteita myös muista genreistä, kuten klassisesta, jazzista ja maailmanmusiikista. Irlannissa Zoë Conway nimettiin vuoden 2018 folkinstrumentalistiksi.

– Jos irlantilainen musiikki on uusi tuttavuus, suosittelen aloittamaan tästä duosta, Cassidy sanoo.

Lauantain pääkonsertissa Oulun tuomiokirkossa esiintyvät Catherine Ennis, Paddy Glackin ja Neil Martin soittiminaan viulu, säkkipilli ja urut. Urkuja soittava Catherine Ennis on Cassidyn mukaan tämänvuotisista esiintyjistä kansainvälisesti tunnetuin.

– Oulun tuomiokirkko on konsertille upea paikka. Se on historiallisesti merkittävä, todella kaunis, siellä on hyvä akustiikka ja mahtavat urut, Cassidy sanoo.

Irlantilaisen Pat Kinevanen käsikirjoittama ja esittämä näytelmä Before nähdään Oulun Teatterin Pikisalissa. Monologinäytelmä kertoo isästä, joka on menossa tapaamaan tytärtään, jota hän ei ole nähnyt pariinkymmeneen vuoteen.

– Pat Kinevane palkittiin elokuussa Skotlannissa Edinburghin festivaaleilla Herald Archangel -palkinnolla, Cassidy kertoo.