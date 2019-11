Influenssarokote on kiinnostanut myös oululaisia – 65 vuotta täyttäneiden rokotetutkimus on ollut suosittu, osallistujia koko maassa jo yli 16 000

Oikeasti todella upea homma, että seniorit (yli 65-vuotiaat) kutsuttiin tutkimukseen! Nopeasti kävi rokotus ja vähän tuli oireita, mutta kun on astma etc niin parempi on ottaa rokotus! Kyllä monen muunkin pitäisi miettiä, miten säästyä influensalta! Se voi olla todella vakava tauti jälkitautineen iäkkäälle ihmiselle!