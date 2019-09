Ilmastolakkolaiset täyttivät kaupungintalon aukion – "Sitä toivoa, mitä Greta Thunberg on tuonut, te nuoret kannatte nyt eteenpäin"

EU:ssa on 468 hiilivoimalaa ja rakenteilla on 27 lisää.

-Turkilla on 56 hiilivoimalaa ja rakenteilla 93 lisää.

-Etelä-Afrikalla on 79 ja rakenteilla 24 uutta.

-Intialla on 589 ja rakenteilla 446 uutta hiilivoimalaa.

-Filippiineillä on 19 ja rakenteilla 60 uutta.

-Etelä-Korealla on 58 ja 26 rakenteilla.

-Japanilla on 90 ja rakenteilla 45 uutta.

-Venäjällä on 250 ja rakenteilla 1

-Kiinassa on 2623 hiilivoimalaa ja rakenteilla 1171 uutta.