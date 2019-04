Ilmastolakko houkutteli kaupungintalolle muutamia kymmeniä oululaisopiskelijoita

Valtakunnallinen ilmastolakko houkutteli perjantaina Oulun kaupungintalon eteen joitakin kymmeniä opiskelijoita, joten varsinaisesta väkiryntäyksestä ei voi puhua.

Máren-Elle Länsman oli saapunut paikalle, koska ilmasto on hänelle tärkeä asia. Hän noudattaa itse vegaanista ruokavaliota, välttää muovia, lentämistä sekä yksityisautoilua.

Hän uskoo, että tällaisilla mielenilmauksilla on vaikutusta.

– Uutisointi ilmastoasioista on tärkeää. On hyvä, että asia on koko ajan pinnalla, Länsman korostaa.

Myös Oulun yliopistossa fysiikkaa opiskeleva Juhani Pieskä välttää yksityisautoilua. Hän sanoo, että Oulussa on helppoa liikkua pyörällä paikasta toiseen.

– Pidän tärkeänä ilmastoasioita. Niiden olisi hyvä olla isossa roolissa nyt tulevissa vaaleissa, Pieskä alleviivaa.

Juhani Pieskä ja Tapio Tuomaala kokevat ilmastoasiat läheisiksi, joten miehet halusivat osallistua ilmastolakkoon. KUVA: Anni Männikkö

Tapio Tuomaalan ilmastoteko on myös pyöräily sekä lihan syömisen vähentäminen.

– Kuulostaa siltä, että ihmiset ovat huolissaan ilmastoasioista. Näin asioita saadaan myös hallituksen tietoon, Tuomaala miettii.

Myös Elina Vanha-aho nostaa esiin tulevat vaalit. Hän aikoi suunnata ilmastolakon jälkeen äänestämään.

– Äänestäminen on paras keino vaikuttaa. Jos on äänioikeus, sitä kannattaa käyttää. Siten voi saada jotain aikaan, Vanha-aho korostaa.