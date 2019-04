Ilmanlaatu vajosi erittäin huonoksi Oulun keskustassa

Se on tuo hiekkapöly suurin ongelma jota on talven aikana runsain mitoin levitetty kävelyteille. Eikö talven aikana pärjättäisi vähemmällä hiekoituksella? Miksi ihmisille ei anneta vastuuta itselleen, aina on kaupungin syy jos joku kaatuu? Sääliksi käy lapsia joiden keuhkot ehtivät jo ennen aikuisikää mennä pilalle. Täällä puhutaan vain ilmaston lämpenemisestä, mutta pölyä pitää vain sietää kunhan ilmasto ei lämpene.