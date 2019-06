Ilmalämpöpumppuja asennetaan nyt vielä viimekin kesää kiivaammin.

Oulun seudulla ilmalämpöpumpusta haaveileva ei välttämättä ehdi saamaan asennusaikaa tälle lomakaudelle. Muisto viime kesän helteistä on innostanut oululaiset lämpöpumppuostoksille siinä määrin, että asennusjonot ulottuvat paikoin alkusyksyyn saakka.

– Tämä kesä on käytännössä jo loppuunmyyty. Seuraavat vapaat asennusajat ovat syyskuussa, Oulun Ekolämpö Oy:n toimitusjohtaja Seppo Pähtilä kertoo.

– Seuraavia asennusaikoja on meillä elokuussa, Kylmäcenter Oy:n yrittäjä Kimmo Pisilä sanoo.

Yllättäen tämän kesän lämpöpumppuasennusten kysyntä vaikuttaa viimekin kesää kiivaammalta.

– Asennusjonoa on tänä kesänä ollut jopa viime kesää enemmän: esimerkiksi toukokuussa asennusjono oli viisi viikkoa, joka on aivan poikkeuksellista, Pisilä kertoo.

Jonot johtuvat asentajien puutteesta

Oulun Gigantilla ja K-Rauta Äimärautiolla asennusaikoja löytyy vielä heinäkuun loppupuolelta. Tilanne muuttuu kuitenkin nopeasti, jos säät lämpenevät.

– Kunhan seuraava hellepäivä tulee, jono voi pidentyä viikoilla, K-Rauta Äimäraution projektimyyjä Jaakko Alakiuttu sanoo.

Pitkät jonot johtuvat erityisesti siitä, että asentajista on tällä hetkellä vajausta. Itse ilmalämpöpumppuja on vielä melko hyvin saatavilla, vaikka osalla maahantuojista onkin jo toimitusvaikeuksia. Gigantissa pumppuja on hyllyssä vielä runsaasti, mutta asennusta joutuu odottamaan useita viikkoja. K-Rauta Äimäraution hyllyistä löytyy tällä hetkellä alle 10 pumppua.

Tilanne on sama koko maassa. Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvosen mukaan asennusjono alkaa olla vähintään kuusi viikkoa lähes kaikkialla Suomessa.

– Alkukesän kysyntä on ollut poikkeuksellisen voimakasta. On hyvää tuuria, jos pumpun asennuksen saa ennen lomakautta tai kauden aikana, Hirvonen sanoo.

Myyntimäärät moninkertaistuneet

Koko vuoden lämpöpumppujen myyntimäärät ovat Oulun seudulla tuplaantuneet tavallisesta. Alkukesän myyntiluvuissa erot ovat vielä hurjemmat. Erityisesti toukokuun lämpimät säät säikäyttivät oululaiset.

– Jos vertaa tämän vuoden ja viime vuoden toukokuuta, kauppa on jopa nelinkertaistunut, Kylmäcenter Oy:n Pisilä kertoo.

– Oulun Gigantissa ilmalämpöpumppujen myynti on kesäkuun osalta kasvanut 1 400 prosenttia verrattuna viime vuoden kesäkuuhun, Oulun Gigantin tavaratalopäällikkö Oskari Nylander kertoo.

Tavallisesti pumppuostoksille lähdetään vasta juuri ennen hellekauden alkua. Kuluneen vuoden aikana pumppuja myytiin kuitenkin ympäri vuoden, ja koko vuoden kestänyt kysyntä on lisännyt myös tämänhetkisiä asennusjonoja.

– Asennuksissa ja pumppujen saatavuudessa oli jonoa koko viime syksyn ja osin läpi talven. Tämä säteilee myös kesään, Jussi Hirvonen sanoo.